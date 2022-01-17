Sudan'da Darbe Karşıtı Mitinglerde Çok Sayıda Gösterici Öldü

Sağlık görevlileri ve bir eylemci, sivil yönetime geçişi canlandırmak isteyen ABD'li diplomatların ziyaretinden önce, Sudan güvenlik güçlerinin geçen yılki askeri darbeye karşı düzenlenen mitingler sırasında en az üç protestocuyu öldürdüğünü söyledi.

Associated Press haber ajansının bildirdiğine göre, eylemci Nazım Sirag, Pazartesi günü güvenlik güçlerinin Hartum'da bir yürüyüşü bölmek için ateş açması sonucu üç protestocunun öldürüldüğünü söyledi. Çok sayıda kişinin kurşunlarla yaralandığını söyledi.

Sudanlı Doktorlar Merkez Komitesi (CCSD) Facebook'ta yaptığı açıklamada, üç protestocunun "canlı kurşunlarla öldürüldüğünü" söyledi. Grup daha sonra en az yedi protestocunun öldürüldüğünü söyledi.

Bir Reuters tanığı, askeri yönetime karşı gösteri yapan binlerce protestocunun başkent Hartum'daki cumhurbaşkanlığı sarayına doğru yürüdüğünü ve güvenlik güçlerinden göz yaşartıcı gaz voleybolu çektiğini söyledi.

Saraydan yaklaşık 2 km (1.25 mil) uzakta toplanan protestocular yürüyüşe başlamadan önce Al Diyum semtinde bir ana yolu trafiğe kapattılar ve lastik yaktılar.

Uzun süredir hükümdar olan Ömer El Beşir'in Nisan 2019'da bir halk ayaklanmasıyla iktidardan indirilmesinin ardından başlayan iktidar paylaşımı düzenlemesinin 25 Ekim'deki askeri darbeyle sona ermesinden bu yana, büyük kalabalıklar sivil yönetime geri dönülmesi talebiyle düzenli olarak sokaklara döküldü.

Pazartesi günkü üç cinayet, General Abdel Fattah al-Burhan liderliğindeki Ekim darbesinden bu yana öldürülen protestocuların ölüm oranını 67'ye çıkardı.

Askeri devralma, geniş çaplı uluslararası kınamalara neden oldu ve El Beşir'in görevden alınmasının ardından sivil yönetime kırılgan bir geçişi raydan çıkardı.

Güneydeki Hartum ve Wad Madani'deki son mitingler, ABD'nin Afrika Boynuzu Büyükelçisi David Satterfield ve Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Molly Phee'nin bu hafta başkentte olması bekleniyor.

Başkentin ikiz şehri Omdurman'dan Sawsan Salah, protestocuların araba lastiklerini yaktığını ve 25 Ekim darbesinden bu yana diğer gösteriler sırasında öldürülen insanların fotoğraflarını taşıdıklarını söyledi.

Oradaki bir tanık olan Emad Muhammed, Wad Madani'de "yaklaşık 2.000 kişi sivil yönetim çağrısı yapmak için sokaklara döküldü" dedi.

Görgü tanıkları, binlerce protestocunun ordunun kışlalarına dönmesini talep ettiğini ve Kuzey Hartum'da sivil yönetim lehine sloganlar attığını söyledi.

Darbeden bu yana güvenlik güçlerinin ölümcül baskılarına ve periyodik iletişim kesintilerine rağmen protestocular - bazen on binlerce kişiyi buluyorlar - düzenli olarak sokaklara döküldüler.