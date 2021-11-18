Sudan'da Çok Sayıda Darbe Karşıtı Protestocu Öldürüldü

Sağlık görevlileri, güvenlik güçlerinin en az 14 kişiyi vurarak öldürdüğü ve düzinelerce kişiyi yaraladığı Sudan'da geçen ayki darbeye karşı düzenlenen protestolara binlerce kişinin katıldığını söyledi.

Demokrasi yanlısı bir doktorlar sendikası, başkent Hartum'da, özellikle kuzey bölgelerinde meydana gelen ölümlerin, ordunun iktidarı ele geçirmesinden bu yana protestoların ardından ölü sayısını 38'e çıkardığını söyledi. Yüzlercesi daha yaralandı.

Protestocular Çarşamba günü Hartum ve ikiz şehirleri Bahri ve Omdurman'daki mahallelerde, güvenlik güçlerinin cep telefonu iletişiminin günün erken saatlerinde kesilmesinin ardından canlı mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanması nedeniyle yürüdüler.

Polis gerçek mermi kullandığını yalanladı ve devlet televizyonu ölümlerle ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Doktorlar sendikası, ölenlerin çoğunun "baş, boyun veya gövdeye" kurşun yarası aldığını söyledi, ancak göstericilerin yılmayarak ve derme çatma barikatların ardında protestolarını sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Sudan Doktorlar Merkez Komitesi (CCSD) yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin "başkentin farklı bölgelerinde yoğun olarak canlı mermi kullandığını" ve "bazılarının durumu ciddi olmak üzere onlarca kurşun yarası olduğunu" söyledi.

CCSD ayrıca güvenlik güçlerinin Hartum hastanelerinde yaralıları tutukladığını söyledi. 2019 protestolarında etkili olan sendikaların çatısı olan Sudanlı Profesyoneller Derneği, “büyük insanlığa karşı suçları” kınadı ve güvenlik güçlerini “kasıtlı adam öldürmekle” suçladı.

Göstericiler, ordunun geçen ay iktidarı ele geçirmesinden bu yana düzinelerce insanı öldüren güvenlik güçlerinin ölümcül baskılarına karşı çıkarak sokaklara döküldü. Protestocular, sivil yönetimin tamamen teslim edilmesini ve darbe liderlerinin mahkemede yargılanmasını talep ediyor.

Sudan'ın üst düzey generali Abdel Fattah al-Burhan, 25 Ekim'de olağanüstü hal ilan etti, hükümeti feshetti ve sivil liderleri gözaltına aldı. Geçen hafta, el-Burhan, ülkenin sivil ve askeri figürlerden oluşan geçiş hükümetinin yerine yeni bir yönetimdeki Egemen Konsey'i atadı.

2019'da, uzun süredir hükümdar olan Ömer El Beşir'in devrilmesine yol açan bir halk ayaklanmasının ardından Sudan'ın demokrasiye geçişini denetleme göreviyle ordu üyeleri ve siviller arasında bir güç paylaşımı anlaşmasının bir parçası olarak kuruldu. Çarşamba günü bazı protestocular, önceki protestolarda öldürülen kişilerin ve darbe sırasında ev hapsine alınan sivil başbakan Abdalla Hamdok'un fotoğraflarını “Meşruiyet toplardan değil sokaktan gelir” sloganıyla taşıdı. Port Sudan, Kassala, Dongola, Wad Madani ve Geneina gibi kasaba ve şehirlerdeki protestoların görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.