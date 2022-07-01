Sudan'da Askeri Yönetime Karşı Protestolarda Sekiz Kişi Öldü

Sekiz ay önce iktidarı ele geçiren ülkenin askeri liderliğine karşı miting yapmak için bir iletişim kesintisi nedeniyle büyük kalabalıkların Sudan sokaklarına çıkması sonucu sekiz kişinin öldüğü bildirildi.

Sudan'ın başkenti Hartum'un ikiz şehri Omdurman'da polisin göstericilere gerçek mermiyle ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Protestolar sırasındaki kayıpları takip eden gruba göre, Hartum'daki Nil Nehri'nin karşısında bir kişi başından vurularak öldü ve bir çocuk göğsünden vurularak öldü. Sekiz kişinin kimliği hemen bilinmiyordu.

On binlerce kişinin Hartum ve ikiz kentleri Omdurman ve Bahri'de protesto gösterileri düzenlediği tahmin ediliyor.

Güvenlik güçleri, protestocuların Hartum'un merkezindeki cumhurbaşkanlığı sarayına yürümesini engellemek için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıktı. Protestocular başkentin bazı ana caddelerini taşlar ve yanan lastiklerle barikat kurdu.

Binlerce kişinin Sudan bayrağı sallayarak gaz bulutları altında koştuğunu gösteren videolar sosyal medyada yayınlandı.

BM sözcüsü Stephane Dujarric New York'ta yaptığı açıklamada, "Sudan'daki hükümet güvenlik güçlerinin protestolara ve özellikle bugün gördüklerimize yanıt verirken aşırı güç kullanmaya devam etmesinden çok ama çok ciddi endişe duyuyoruz" dedi.

İnsanların kendilerini özgür ve barışçıl bir şekilde ifade etmelerine izin verilmesi zorunludur ve herhangi bir ülkedeki güvenlik güçleri, insanların bunu yapma hakkını engellemek için değil korumak için orada olmalıdır” dedi.

'Sivil bir hükümet istiyorlar'

Protesto hareketini engellemek için bariz bir çabayla uzun süreli internet kesintileri bildirildi.

Sudan'ın iki özel sektör telekom şirketinde Reuters'e anonimlik koşuluyla konuşan personel, yetkililerin Perşembe günü interneti kapatmalarını emrettiğini söyledi.

Savunuculuk grubu Netblocks.org yaptığı açıklamada, kesintinin devlet operatörü Sudantel de dahil olmak üzere birçok mobil ve sabit hat internet sağlayıcısında kaydedildiğini ve ulusal bağlantının normal seviyelerinin yalnızca yüzde 17'sinde kaldığını söyledi.

Açıklamada, "Kısıtlamalar Sudan'daki birçok internet kullanıcısını etkiliyor ve muhtemelen sahadaki olayların kapsamını önemli ölçüde sınırlandıracak" dedi.

Hartum'dan bildiren El Cezire'den Hiba Morgan, sivillerin haftalardır harekete geçtiğini söyledi.

“Mesajın [açık] olduğundan emin olmak istiyorlar: askeri bir liderlik değil sivil bir hükümet istiyorlar” dedi.

Morgan, askeri liderlerin siyasi bir uzlaşmaya varmak için siyasi partilerle müzakerelerden yana olduklarını söyledi.

Özgürlük ve Değişim Güçleri - askeri devralmanın ardından kenara çekilen demokrasi yanlısı bir koalisyon - ABD ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuk çabalarına rağmen orduyla görüşmeyi reddetti.

Protestocular ayrıca, 2019'da uzun süredir hükümdar olan Ömer El Beşir'i deviren ve sivil gruplar ile ordu arasında bir güç paylaşımı düzenlemesine yol açan bir ayaklanma sırasında şiddetli bir baskıda öldürülenler için adalet çağrısında bulunan pankartlar taşıdı .

Diğerleri, geçiş hükümetini deviren ve Ekim 2021'de askeri yönetimi geri getiren General Abdel Fattah al-Burhan'ın ekonomik varlıklarına atıfta bulunarak "Burhan, Burhan, kışlaya geri dönün ve şirketlerinizi teslim edin" diye slogan attı.