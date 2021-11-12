Sudan Ordu Komutanı Yeni Yönetimin Konseyini Atadı

Geçen ay ülkenin geçiş hükümetini deviren bir darbeye liderlik eden Sudan ordusu şefi General Abdel Fattah al-Burhan, ana bloğun sivil yönetimin devrini talep eden temsilcileri hariç olmak üzere yeni bir hükümet Egemen Konseyi atadı.

Devlet televizyonu Perşembe günü, El Burhan'ın konsey başkanı olarak kalacağını, korkulan paramiliter Hızlı Destek Güçleri'nin Hemeti olarak da bilinen lideri Mohamed Hamdan Dagalo'nun vekil olarak görevine devam edeceğini bildirdi.

Görgü tanıkları, Sudan'ın başkenti Hartum'un doğusundaki darbe karşıtı protestocuların Burhan'ın hareketine yolları kapatarak ve lastik yakarak tepki verdiğini söyledi. Sosyal medyada yayınlanan resimler, şehrin diğer bölgelerinde de benzer protestoları gösteriyor gibi görünüyordu.

Sudan'ın devrik Enformasyon Bakanı Hamza Balloul, duyurunun darbenin bir uzantısı olduğunu ve Sudan halkının darbeyi yenebileceğinden emin olduğunu söyledi.

Önde gelen bir protesto hareketi olan Sudanlı Profesyoneller Derneği (SPA), "Burhan ve konseyinin kararları sadece kendileri için geçerlidir, meşruiyetleri yoktur ve sadece küçümseme ve direnişle karşılanacaktır" dedi.

Gelişmeler, ordunun Başbakan Abdalla Hamdok liderliğindeki sivil kabine ile birlikte egemen konseyi feshedip olağanüstü hal ilan etmesinden iki haftadan fazla bir süre sonra geldi.

Birleşmiş Milletler, Batılı ülkeler ve Körfez ülkeleri sivil liderliğindeki bir hükümetin restorasyonu için çağrıda bulunurken, güç ele geçirme uluslararası toplum tarafından geniş çapta kınandı. O zamandan beri krizi çözmek için ulusal ve uluslararası çabalar sürerken, demokrasi yanlısı protestocular darbeyi kınayan kitlesel gösteriler düzenlediler.

BM sözcüsü Stephane Dujarric, Burhan'ın son hamlesini "çok endişe verici" olarak nitelendirdi ve Genel Sekreter Antonio Guterres'in "geçişe mümkün olan en kısa sürede geri dönüşü görmek" istediğini söyledi.

Egemen konsey, uzun süredir hükümdar olan Ömer el-Beşir'in görevden alınmasına yol açan bir halk ayaklanmasının ardından Sudan'ın demokrasiye geçişini denetleme göreviyle ordu üyeleri ve siviller arasındaki güç paylaşımı anlaşmasının bir parçası olarak 2019'da kuruldu.

Organ, Sudan'ın günlük işlerini yürüten Hamdok hükümetinin yanı sıra ülkenin kolektif devlet başkanı olarak hizmet etmişti. Al-Burhan ve Dagalo, önümüzdeki aylarda liderliğini bir sivile devredecekti.

Yeni 14 üyeli konseyde ordu komutanları, eski isyancı liderler ve yeni sivil üyeler yer alıyor.

Şimdiye kadar, üç kıdemli ordu yetkilisi ve beş sivil olmak üzere 13 üye atandı. Müzakerelerin devam etmesi nedeniyle Doğu Sudan bölgesi için bir sivil temsilci henüz belirlenmedi. Böyle bir randevu özellikle hassastır. Ekim ayının başlarında, ülkenin doğusundaki Beja kabilesinden göstericiler Port Sudan çevresindeki yolları kapattı ve Kızıldeniz limanlarını kapatmaya zorlayarak Hartum'a yönlendirilen petrol ve gıda tedarikini engelledi.