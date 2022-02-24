Sudan Heyeti Ukrayna Krizinin Ortasında Rusya'ya Gitti

Yetkililer, aralarında ülkenin askeri yönetim konseyinin başkan yardımcısının da yer aldığı üst düzey Sudanlı yetkililerden oluşan bir heyetin işbirliği konulu görüşmeler için Rusya'ya gittiğini belirtti.

Sudan, uluslararası toplumun askeri yönetimi ele geçirmesine verdiği tepkinin bir parçası olarak dış yardımların kesildiği 25 Ekim darbeden bu yana kendini giderek daha izole buldu.

Geçiş Dönemi Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı General Mohamed Hamdan Dagalo, "Bu ziyaretle Sudan ve Rusya arasındaki ilişkileri daha geniş ufuklara ilerletmeyi ve çeşitli alanlarda aramızdaki mevcut işbirliğini güçlendirmeyi umuyoruz." dedi.

Yaygın olarak Hemeti olarak bilinen ve Sudan'ın güçlü paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'ne komuta eden Dagalo, ülkeyi siyasi ve ekonomik çalkantılara sürükleyen ve geniş bir uluslararası kınama çeken 25 Ekim askeri yönetiminin bir parçasıydı.

Resmi ziyaret her iki ülke için de bir test zamanı. Rusya, Ukrayna'nın doğusuna asker gönderme emri verdikten sonra Batı'nın yeni yaptırımlarıyla karşı karşıyayken, ABD darbe sonrasında Sudan ordusuna yaptırım tehdidinde bulundu.

Dış yardım ve yatırıma büyük ölçüde bağımlı olan Doğu Afrika ülkesinin darbe sonrasında her ikisinden de büyük ölçüde koptu. Para birimi son haftalarda karaborsada kaymaya başladı.

Egemen Konsey, Sudan heyetinin Moskova ziyaretinin "görüş alışverişinde bulunarak Sudan ile Rusya arasındaki işbirliğini geliştirmenin ve güçlendirmenin yollarını tartışma çerçevesinde" düştüğünü belirtti.

Devlet haber ajansı SUNA' ya göre, Dagalo' ya gezide ülkenin maliye, enerji, tarım ve madencilik bakanlarının yanı sıra Sudan ticaret odaları başkanı eşlik ediyor.

Facebook geçen yıl Dagalo'nun etkisini artırdığını ve Rusya İnternet Araştırma Ajansı (IRA) ile bağlantıları olduğunu söylediği hesapları çökertti.

Devam eden huzursuzluk

Sudan, uzun süredir lider olan Ömer el-Beşir'in görevden alınmasından bu yana ülkenin fiili lideri olan ordu başkanı Abdülfettah el-Burhan liderliğindeki Ekim darbeden bu yana derinleşen huzursuzluklarla boğuşuyor.

Bağımsız bir grup doktora göre, ülke, düzinelerce insanın ölümüne ve yüzlercesinin yaralanmasına yol açan bir darbe karşıtı protestoyla sarsıldı.

Sudan'ın altın sektöründe yer alan Rusya, darbeden sonra itidal çağrısında bulundu ancak kınama kararı almadı.

Sputnik News'in Ocak ayında bildirdiğine göre, sudan'a insani yardım olarak buğday sevkiyatı yapılacaktı.

2019'da Rusya'yı ziyaret eden General el-Burhan, Aralık ayında moskova ile ilişkilerin güçlü olduğunu ve ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki bir Rus deniz üssüyle ilgili bir anlaşmanın tartışıldığını söylemişti.

Sudan, Washington'un el-Beşir hükümetine uyguladığı yaptırımlar nedeniyle on yıllardır rusya'ya askeri olarak bağımlıydı. Ancak Sudan, 2019'daki devrilmesinden bu yana Hartum'u 2020'de sakat kara listesinden çıkaran ABD'ye yaklaştı.