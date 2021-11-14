Sudan Güvenlik Güçleri 5 Darbe Karşıtı Protestocuyu Öldürdü

Bağımsız bir sağlık görevlileri sendikasına göre, Sudan güvenlik güçleri, yenilenen demokrasi yanlısı protestolara yönelik baskı sırasında beş darbe karşıtı protestocuyu canlı mermi ve göz yaşartıcı gazla öldürdü ve düzinelerce kişiyi yaraladı.

Sudanlı Doktorlar Merkez Komitesi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, başkent Hartum ve ikiz kenti Omdurman'da dört kişinin kurşunla, birinin de göz yaşartıcı gaz kapsülünden öldüğünü ve göstericilerin "tüm güçlerini kullanarak aşırı baskıyla karşı karşıya kaldıkları için" yaralandığını da sözlerine ekledi. canlı mermiler de dahil olmak üzere güç biçimleri”.

“Darbeci askeri konseyin kurşunlarıyla” öldürülenler arasında 18 ve 35 yaşındaki bir kişinin de olduğu belirtildi. Doktorlar, güvenlik güçlerinin Omdurman'da bir hastaneye baskın düzenlediğini ve yaralılardan birkaçını gözaltına aldığını da ekledi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Sudan'daki heyeti başkanı Pascal Cuttat, Twitter'dan yaptığı paylaşımda tıbbi yardımın engellenmemesi gerektiğini söyledi. Ambulansların geçişine izin verilmeli, tıp uzmanlarının işi kolaylaştırılmalı ve yaralılar ihtiyaç duydukları bakıma erişebilmelidir” dedi. "Tıbbi misyon korunmalıdır."

Devlet televizyonunun bildirdiğine göre Sudan polisi Cumartesi günkü gösterilerin barışçıl olduğunu ancak hızla yoldan çıktığını söyledi. Polis, protestocuların polis karakollarına saldırması sonucu 39 polis memurunun ciddi şekilde yaralandığını söyledi.

Sivil itaatsizlik ve protesto kampanyasını sürdüren on binlerce protestocu, geçen ayki darbeyi ve bu hafta ordu başkanı tarafından herhangi bir temsilciyi dışlayan yeni bir yönetim konseyinin kurulmasını protesto etmek için başkentin ve başka yerlerin sokaklarına döküldü.

General Abdel Fattah al-Burhan Perşembe günü Egemen Konsey başkanlığına yeniden atanırken, Hemeti olarak da bilinen korkulan paramiliter Hızlı Destek Güçlerinin lideri Mohamed Hamdan Dagalo vekil olarak görevine devam etti. Ordu, önümüzdeki aylarda vücudun liderliğini sivillere devredecekti.

Gelişmeler demokrasi yanlısı ittifakı kızdırdı ve orduyu darbeyi tersine çevirmeye çağıran Batılı ülkeleri hayal kırıklığına uğrattı. El Cezire'den Resul Serdar, Hartum'daki protestolardan bildirdiğine göre, "Protestolar devam ediyor, giderek daha fazla insan protestolara katılıyor, askeri yönetimi istemediklerini söylüyorlar" dedi.

Yoğun güvenlik varlığına rağmen protestocuların “askeri yönetime karşı direnişlerini göstermek için sokaklarda kalmaya” kararlı göründüğünü de sözlerine ekledi. Sudan ordusu 25 Ekim'de iktidarı ele geçirerek geçiş hükümetini dağıttı ve ev hapsinde tutulan Başbakan Abdalla Hamdok da dahil olmak üzere düzinelerce yetkili ve politikacıyı gözaltına aldı. Devralma, popüler bir ayaklanmanın uzun süredir lider olan Ömer El Beşir'i görevden almaya zorlamasından iki yıldan fazla bir süre sonra ülkenin kırılgan planlı demokratik yönetime geçişini alt üst etti.