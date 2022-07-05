Sudan Generali Burhan, Ordunun Hükümetten Çekildiğini Söyledi

Sudan'ın darbe lideri General Abdel Fattah al-Burhan, ordunun devam eden siyasi görüşmelerden çekileceğini ve siyasi ve devrimci grupların sivil bir geçiş hükümeti kurmasına izin vereceğini söyledi.

Generalin Pazartesi günkü açıklamaları, Perşembe gününden bu yana Hartum bölgesinde askeri yönetimin sona ermesini talep eden geniş çaplı protestolar devam ederken, Sudan'ın demokrasi yanlısı hareketi için ölümcül bir haftanın ardından geldi.

Protesto grupları, El Burhan'ın açıklamasının ardından ordunun derhal iktidardan çekilmesi çağrısında bulunarak Hartum'da sokaklara çıkmaya devam eden protestocularla birlikte, ordunun gerçekten kenara çekileceğine şüpheyle bakıyor. Uzun süredir Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin önderlik ettiği bir geçiş hükümeti, Ekim ayında bir askeri darbeyle görevden alındı.

Protesto kayıplarını takip eden Sudan Doktorlar Komitesi'ne göre, son zamanlarda güvenlik güçlerinin gösterilere uyguladığı baskı sonucu dokuz kişi öldü ve en az 629 kişi yaralandı.

Al-Burhan, televizyonda yayınlanan bir konuşmada, "Silahlı kuvvetler demokratik geçişin önünde durmayacak" diyerek, ordunun "Sudan halkının kendilerini kimin yöneteceğini seçeceği seçimler" için çalışma taahhüdünü teyit etti.

El-Burhan liderliğindeki ve askeri ve sivil üyelerden oluşan egemen egemen konsey, yeni hükümetin kurulmasından sonra feshedileceğini söyledi.

Bununla birlikte, demokrasi yanlısı gruplar, ordunun iktidarda kalmasına izin vererek potansiyel olarak uzun zaman alabileceğinden korkuyor.

Al-Burhan, hükümetin kurulmasından sonra yeni bir Silahlı Kuvvetler Yüksek Kurulu'nun oluşturulacağını ve hükümetle mutabık kalınarak güvenlik ve savunma görevlerinden ve "ilgili sorumluluklardan" sorumlu olacağını söyledi.

Ordunun siyasi görüşmelerden çekilmesinin, siyasi ve devrimci grupların teknokrat hükümeti kurmasına izin vermeyi amaçladığını söyledi.

Al-Burhan, gruplara “herkesi demokratik geçiş yoluna geri götüren … acil ve ciddi bir diyalog” başlatma çağrısında bulundu. Ordu, diyaloğun sonuçlarını uygulamaya kararlı olacak, ancak silahlı kuvvetlerin gelecekte ne kadar siyasi bir role sahip olacağını netleştirmedi.

'Talepleri çok net'

Ordunun Ekim ayında iktidarı ele geçirmesinden bu yana, yetkililer, gözlemcilere göre şimdiye kadar 18'i çocuk 113 kişiyi öldüren ölümcül baskıyla neredeyse haftalık sokak protestolarını karşıladı.

Sudan'ın başkenti Hartum'dan bildiren El Cezire'den Hiba Morgan, protestocuların “talepleri konusunda çok net olduklarını”, yani “ordunun iktidarda kalmasını istemediklerini” söyledi.

Morgan, General al-Burhan'ın açıklamasının orduya karşı gösteri yapanları yatıştırmasının pek olası olmadığını söyledi.

Morgan, "Ordunun komutanı General Abdel Fattah al-Burhan'ın açıklamasıyla, siyasi partiler bir geçiş hükümeti kurmak için bir tür fikir birliğine varana ve seçimler için bir son tarih belirleyene kadar ordunun görevde kalacağı açık" dedi.

“Bu protestocular için iyi gitmiyor. Yedi aydır, siyasi partiler arasında sivillerin önderlik ettiği bir geçiş hükümeti kurmak için herhangi bir müzakere yapıldığını görmeden önce ordunun görevden alınmasını istiyorlar” dedi.

Morgan, “Siyasi partiler söz konusu olduğunda, bu fikir birliğine varma konusunda sorunlar yaşıyorlar” diye ekledi.

General Abdel Fattah al-Burhan, devralma gününde, ordunun iktidarı ele geçirmesine ve Sudan'ı demokrasiye götürmesi amaçlanan geçiş hükümetini dağıtmasına neden olanın partiler arasındaki siyasi farklılıklar olduğunu söyledi.