Sudan Askeri Yöneticileri İsyancı Diplomatları Kovdu

Sudan'ın askeri lideri, ABD, AB, Fransa ve Çin'dekiler de dahil olmak üzere ülkenin yurtdışındaki altı elçisini bu haftaki ordu darbesine alenen meydan okuduktan sonra görevden aldı. Askeri yetkiliye göre, General Abdelfattah al-Burhan'ın verdiği emirde Sudan'ın Katar büyükelçileri ve Cenevre'deki BM misyonu da yer aldı. Diplomatlar, Pazartesi günü birçok bakanı ve diğer birçok siyasi liderle birlikte gözaltına alınan başbakan Abdalla Hamdok yönetimindeki geçiş hükümetine desteklerini açıkladılar.

Çarşamba günü, Bay Hamdok'un ABD ve diğer batılı ülkelerden gelen önemli uluslararası baskıların ardından evine dönmesine izin verildi.

Hükümet, uzun süredir diktatör Ömer El Beşir'i deviren ayaklanmanın liderleri ile ordu arasındaki yoğun müzakerelerin ardından 2019'da kuruldu. Ülkenin günlük işlerini yürütmekle görevlendirildi ve Egemen Konsey olarak bilinen başka bir üst organ, General Burhan'ın yönetiminde devlet başkanı olarak görev yaptı.

Birçok gözlemci, darbenin bir zamanlar batılı güçlerin ve uluslararası bağışçıların desteğini alan demokrasiye geçişe son vereceğinden korkuyordu.

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffery Feltman, darbeden sadece bir gün önce Sudan'ın askeri liderlerini sivil ortaklarına karşı herhangi bir önlem almamaları konusunda uyarmıştı. Ancak tavsiyesine kulak vermek yerine gitmesini beklediler ve hemen darbeyi başlattılar.

Çarşamba günü, Dünya Bankası, Afrika Birliği'nin Sudan'ın üyeliğini askıya almasının ardından ordunun iktidarı ele geçirmesine yanıt olarak Sudan'daki operasyonlar için ödemeleri durdurdu. Bu önlemler, Beşir sonrası dönemde siyasi uzlaşmanın bir sonucu olarak ABD'nin uzun süredir devam eden ekonomik yaptırımları kaldırmasının ardından uluslararası baskıda bir artışa işaret etti.

Gözlemciler, sembolik bir jest olmasına rağmen, büyükelçilerin isyanının, uluslararası tanınma için çaresiz görünen General Burhan'ı ve askeri yöneticileri daha da utandırabileceğini öne sürüyorlar.

Sudan'ın Cenevre'deki elçisi Ali bin Yahia, görevden alınmasının ardından meydan okudu. İnternette yayınlanan video yorumlarında, "Durumu tersine çevirmek, gerçekleri açıklamak ve darbe yetkililerinin sevgili ülkemde olup bitenlere dayattığı karartmalara direnmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağım" dedi.

Sudan'ın ABD Büyükelçisi Nureldin Satti Salı günü yaptığı açıklamada, Brüksel, Paris, Cenevre ve New York'ta Sudanlı diplomatlarla birlikte "Sudan halkının kahramanca mücadelesini desteklemek için askeri darbeye direnmek" için çalıştığını söyledi. Bay El Beşir'e karşı ayaklanmanın amaçlarına ulaşma çabaları.

Bu haftanın başlarında, Sudan'ın içinden ve dışından 30'dan fazla Sudanlı diplomattan oluşan bir grup, Belçika, İsviçre ve Fransa'daki büyükelçilerin Hamdok hükümetine bağlılıklarını sürdüreceklerine dair taahhütte bulunduklarını söyleyerek ortak bir açıklama yaparak ordunun yönetimi ele geçirmesini kınadı.

Hamdok'a hala sadık olan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, bir Facebook gönderisinde Güney Afrika büyükelçisinin de bu grubun bir parçası olduğunu söyledi. Dışişleri bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, görevden alınan büyükelçilerin "Sudan'ın tek meşru temsilcileri" olduğunu ve Burhan'ın kararlarının yasal olmadığını söyledi.

Batılı yetkililere göre, bu açıklamalar çoğunlukla dünyaya darbeye karşı hislerin gücünü göstermeyi amaçlıyor, ancak aynı zamanda kendi ülkelerindeki askeri iktidara karşı direnen aktivistlere de bir umut ışığı veriyor.

Sosyal medyadaki video görüntüleri, aktivistlerin ve STK'ların darbeyi protesto etmek için ulusal bir grev yapılması çağrısı yapmasının ardından, market ve fırınlar dışındaki çoğu dükkanın Perşembe günü kapandığını gösterdi.