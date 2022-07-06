Sudan Aktivistleri Ordunun Teklifini Reddettiler

Sudan'ın ana sivil siyasi bloğu Özgürlük ve Değişim Güçleri (FFC), ülkenin darbe liderinin demokratik yönetime yol açma önerisini “taktik bir geri çekilme” olarak reddetti ve insanları protestoya devam etmeye çağırdı.

Geçen Ekim ayında iktidarı ele geçirerek FFC'yi ortadan kaldıran Ordu şefi Abdel Fattah al-Burhan, Pazartesi günü sürpriz bir hareketle sivil grupların yeni bir geçiş hükümeti kurmaları için “yer açma” sözü verdi.

Ancak Salı günü FFC, günlerce süren protestoların ardından sokaklarda “devam eden kamuoyu baskısı” çağrısında bulundu ve el-Burhan'ın hareketini “taktiksel bir geri çekilme ve şeffaf bir manevra” olarak reddetti.

FFC lideri Taha Othman, "Darbe liderinin konuşması dev bir oyun, 25 Ekim darbesinden bile daha kötü" dedi.

Darbe liderlerinin istifa etmesi ve devrim güçlerinin sivil bir hükümet kurmasıyla kriz sona erecek” dedi.

Grup tarafından yayınlanan bir bildiride, "Çözüm önce askeri gücün bırakılmasında ve devrimci güçlerin tamamen sivil bir geçiş hükümeti kurmasına izin vermekte yatar" dedi.

Al-Burhan Pazartesi günü geç saatlerde ordunun Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve bölgesel IGAD bloğu tarafından kolaylaştırılan müzakerelere artık katılmayacağını, bunun yerine “siyasi ve devrimci güçlere ve diğer ulusal hiziplere yer açmak” istediğini söyledi.

Duyuru, darbenin sivilleri geçiş yönetiminden görevden almasından sekiz ay sonra geldi ve bu, kuzeydoğu Afrika ülkesine yönelik yaygın uluslararası kınama ve yardım kesintilerine yol açtı.

Sürpriz açıklamasından sadece saatler sonra, el-Burhan, Salı günü başlayan sekiz üyeli bir bölgesel blok olan Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) zirvesi için Kenya'ya uçtu.

Al-Burhan'ın televizyonda yayınlanan konuşması, yüzlerce darbe karşıtı göstericinin protesto etmeye devam etmesiyle geldi.

Gösterilerin günlerdir devam ettiği Hartum sokaklarında protestocular yine güvenlik güçlerine meydan okudu ve derme çatma barikatlarına sıkı sıkıya sarıldı.

Bir tuğla yığınına tünemiş olan Muhammed Othman, “Burhan'a güvenimiz yok” dedi. "Sadece bir kez ve herkes için gitmesini istiyoruz."

FFC, sivil yönetime geçişi yeniden sağlamak amacıyla uluslararası himaye altında başlatılan askeri liderlerle müzakerelere katılmayı şimdiye kadar reddetti.

Güvenlik güçleri - uzun süredir devam eden protestolar sırasında defalarca yaptıkları gibi - demokrasi yanlısı sağlık görevlilerine göre şok bombası ve göz yaşartıcı gaz barajları ateşleyerek kalabalığı ayırmaya çalıştı.

Sağlık görevlilerine göre, Sudan güvenlik güçleri Hartum'daki protestocuları dağıtmak için darbe karşıtı oturma eyleminin üzerine inerek en az 11 kişiyi yaraladı. Protesto kayıplarını izleyen Sudan Doktorlar Komitesi'ne göre, güvenlik güçleri Pazartesi günü geç saatlerde kentin Burri ve el-Jawda mahallelerindeki göstericilere göz yaşartıcı gaz kullandı.

Grup bir tweet'te, yaralananlardan bazılarına göz yaşartıcı gaz kapsülleri ve diğer katı cisimlerin kafalarına ve başka yerlere çarptığını söyledi.