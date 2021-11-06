Sudan Aktivistleri Grev İlan Etti

Sudan'ın protesto hareketi, geçen haftaki darbenin ardından orduyla bir güç paylaşımı düzenlemesine geri dönmek için uluslararası destekli girişimleri reddederek, ülke çapında iki günlük grev ilan etti. 2019'da uzun süredir hükümdar olan Ömer el-Beşir'in görevden alınmasına yol açan bir halk ayaklanmasına öncülük eden Sudanlı Profesyoneller Derneği Cuma günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, askeri ve sivil liderler arasında "yeni bir çözüm arayan" arabuluculuk girişimlerinin "yeniden üretileceğini ve kötüleşeceğini" söyledi.

Ülke çapında faaliyet gösteren dernek, tam sivil yönetime geçişe öncülük edecek sivil bir hükümet kurulana kadar protestolara devam etme sözü verdi. Dernek, "Müzakere yok, uzlaşma yok, güç paylaşımı yok" sloganıyla Pazar ve Pazartesi günleri grev ve sivil itaatsizlik çağrısı yaptı.

Bu haftanın başlarında, Sudan'ın ABD büyükelçisi Nureldin Satti, El Cezire'nin UpFront programına darbenin “gördüğümüz ve önümüzdeki günlerde ve haftalarda göreceğimiz seferberlik ile devam edemeyeceğini” söyledi.

Sudan ordusu 25 Ekim'de iktidarı ele geçirerek geçiş yönetimini feshetti ve düzinelerce hükümet yetkilisini ve politikacıyı tutukladı. Darbe, başkent Hartum sokaklarında ve ülkenin başka yerlerinde uluslararası tepkiler ve kitlesel protestolarla karşılandı. Darbeden bu yana, uluslararası toplum, zaten huzursuz olan Afrika Boynuzu bölgesini daha da istikrarsızlaştırmakla tehdit eden krizden bir çıkış yolu bulmak için arabuluculuk çabalarını hızlandırdı.

Perşembe günü, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken askeri lider General Abdel Fattah al-Burhan ve darbe sırasında ev hapsine alınan devrik başbakan Abdalla Hamdok ile telefonda ayrı ayrı görüştü. Blinken, sivil liderliğindeki bir hükümete derhal geri dönülmesi ve darbeyle bağlantılı olarak gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu. Sudan'ın devlet tarafından işletilen SUNA haber ajansı, al-Burhan'ın "geçişi tamamlama ve seçilmiş bir sivil hükümete ulaşana kadar ülkenin güvenliğini koruma" sözü verdiğini bildirdi.

Bu arada Umma partisinin genel sekreteri Al-Wathig al-Berier, Cuma günü uluslararası toplumu orduya gerilimi düşürmesi için baskı yapmaya çağırdı. Darbeden bu yana generaller geçiş hükümetini dağıtmaya ve demokrasi yanlısı liderleri tutuklamaya devam etti. Umma, Sudan'ın en büyük siyasi partisi ve şimdi devrilen hükümette bakanları var.

Al-Berier, The Associated Press'e verdiği demeçte, "Masada oturabilmemiz için gerçekten atmosferi hazırlamamız ve meseleleri çözmemiz gerekiyor" dedi. Ama açıkça görülüyor ki, askeri grup planına devam ediyor ve iyi niyet gösterme çabası yok” dedi. Perşembe günü, 2019 protesto hareketinden doğan bir koalisyon olan Özgürlük ve Değişim Güçleri'nden liderlerin tutuklanmasına atıfta bulundu.

Ordu, Hartum'da Birleşmiş Milletler yetkilileriyle görüştükten kısa bir süre sonra hareketin üç liderini gözaltına aldı. Toplantı, BM liderliğindeki arabuluculuk çabalarının bir parçasıydı. Al-Berier, arabuluculuk çabalarının henüz sonuç vermediğini ve bu başarısızlıktan orduyu sorumlu tuttuğunu söyledi. Ordu ve protesto hareketi konumlarına giderek daha fazla yerleştiğinden, olası kan dökülmesi konusunda uyardı.

Uluslararası toplumu darbeyi tersine çevirmeleri için askeri liderler üzerindeki baskıyı artırmaya çağırdı. "Bu ilk aşamalarda, güçlü baskıyı sürdürmelerini umuyoruz. Bu baskı sadece tweetlerden daha fazlası olmalı. Bu baskının askeri bileşen üzerinde gerçek bir baskı oluşturabilecek mekanizmalara sahip olması gerekiyor” dedi.