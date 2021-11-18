Sudan Aktivistleri Darbeden Bu Yana En Ölümcül Günün Ardından Tırmanış Sözü Verdi

Sudan'da darbeye karşı çıkanlar, askeri darbeye karşı düzenlenen gösterilerde 15 sivilin öldürülmesinin ardından protestolarını artırma sözü verdi.

General Abdel Fattah al-Burhan'ın Sudan'ın zaten kırılgan olan sivil yönetime geçişini raydan çıkarmasından bu yana üç haftadan fazla bir süre sonra, demokrasi yanlısı aktivistler sokaklarda giderek daha tehlikeli bir mücadeleyle karşı karşıya.

Bağımsız bir sağlık görevlisi grubu olan Sudan Doktorlar Komitesi'ne göre, Çarşamba günü darbe karşıtı gösteriler sırasında en az 15 kişi öldü.

Komite, ölümlerin çoğunlukla Sudan'ın başkenti Hartum'un ikiz şehirleri Bahri ve Omdurman'da meydana geldiğini ve 25 Ekim darbesinden bu yana ölü sayısını en az 39'a çıkardığını söyledi. Komite, baskı sırasında yüzlerce kişinin de yaralandığını söyledi.

Darbe karşıtı protestolar Perşembe günü Hartum'da yeniden başladı ve polis gece boyunca sokaklarda kalan düzinelerce insanı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Görgü tanıkları, polisin geçici barikatları yıktığını ancak düzinelerce protestocunun barikatları yeniden inşa etmek için geri döndüğünü ve polisin barikatları dağıtmak için tekrar göz yaşartıcı gaz kullandığını söyledi. Çatışmalar Bahri'de de devam etti.

Nil'in karşısındaki Omdurman'da bir tanık Reuters haber ajansına güvenlik güçlerinin barikatları kaldırdığını, göz yaşartıcı gaz kullandığını ve protestocuları tutukladığını söyledi. Doğu Hartum'daki protesto hareketini koordine eden bir grup mahalle direniş komitesi darbeye karşı “açık bir tırmanış” ilan etti.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan üst düzey bir komite üyesi, “Şu anda direniş komiteleri arasında darbeye karşı tırmanışın artırılması konusunda istişarelerde bulunuyoruz” dedi.

2019'da uzun süredir hükümdar olan Ömer el-Beşir'in görevden alınmasına yol açan halk ayaklanmasına öncülük eden Sudan Meslek Birliği, Perşembe günü sivil itaatsizlik çağrısında bulunmuştu.

Hartum'dan bildiren El Cezire'den Hiba Morgan, bu çağrının Sudanlılar tarafından karşılanıp karşılanmadığının net olmadığını söyledi.

“Yollarda ve yerleşim yerlerinde trafik hareketi gördük, bu nedenle insanların işten uzak durmaları için sivil itaatsizlik çağrısı yapan bir yanıtın ne kadar karşılandığı ve kaç kişinin günlük hayatlarını sürdürmeyi tercih ettiği net değil. ”

Perşembe günü ilerleyen saatlerde, resmi haber ajansı SUNA, internet ve telefon hizmetlerinin, haftalarca neredeyse tamamen kapatıldıktan sonra "tüm telekomünikasyon şirketleri aracılığıyla kademeli olarak geri döndüğünü" söyledi.