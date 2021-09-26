Suçlu Dizisi Oyuncuları ve Konusu! Suçlu Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Star TV ekranlarında son zamanlarda final kararı alan diziler dikkat çekmekte. Yaz döneminde ise seyirci karşısına çıkan iki dizi dışında bir atağı bulunmayan kanal, yeni proje ile adından söz ettirdi. Eylül ayında kış sezonunun başlaması sonrasında Star TV'nin yeni dizileri de ortaya çıkmaya başladı ve detaylar merak konusu oldu.

Yeni sezonda Star TV ekranlarında oldukça önemli olan Suçlu isimli polisiye dizisi ekranlarda yer alacak. Titizlikle hazırlanan proje, 03 Medya imzalı olarak yayın hayatına başlayacak. Oyuncuların yakında çekimlere başlayacağı tahmin ediliyor ve setten paylaşılacak olan fotoğraflar da sabırsızlık içerisinde bekleniyor. Bunun yanı sıra, hikayede bir cinayet davası üzerinde yoğunlaşma olacağı öğrenildi ve oyuncu kadrosu dikkat çekti.

Suçlu isimli dizide Nehir Erdoğan ile Erkan Petekkaya ismindeki iki başarılı oyuncu başrolde bulunacak. Yeni dizi, Star TV'nin en büyük kozu olurken başrol oyuncularının yanı sıra kadroda bulunan isimler de dikkat çekti. Çekimler başlamadan ekibin büyük bir çoğu belirlendi ve detaylar merak edildi. Oyuncu kadrosunda bulunan ve dizi ile anlaşma yapan isimlerin bazıları ise Emin Olcay, Serkan Altunorak, Ayçin İnci, Aslıhan Kapanşahin, Hivda Zizan Alp, Cansın Çekili ve Atakan Hoşgören olarak açıklandı.

Güçlü bir oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesi ile kısa zaman içerisinde televizyon ekranlarında yer alacak olan Star TV dizisinde Nehir Erdoğan, bir televizyon programı sonuncusu olan Elif karakterine hayat verecek. Ayşe ismindeki garson kadının ölümü sonrasında katilinin bulunması hakkında yürütülecek süreç ise senaryoda önemli bir yer üstlenecek.

Yetenekli oyuncu Nehir Erdoğan, tıpkı Müge Anlı gibi bazı programlar çekecek ve katilin bulunması için çaba gösterecek. Elif karakteriyle dikkatleri üzerine çekecek olan Nehir Erdoğan seyirci kitlesi tarafından merak içerisinde bekleniyor.