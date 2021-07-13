Son Dakika: Şubeye Gitmeden, Kimliksiz, İmzasız, Yeni Nakit Kampanyası Başladı! İsteyen Herkese Verilecek. Son dakika kredi kampanyası detayları belli oldu. Şubeye gitmeden online kredi desteği verilecek. Bankalar kendi internet sitelerinden ve mobil uygulamalarından bu kredileri vermeye karar verdiler.

Bankaya gitmeden kredi almak son yıllarda oldukça tercih edilen bir kredi başvurusu şekli olmuştur. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ve özellikle internet kullanımını arttırdığımız şu günlerde bankalardan kredi başvurusu yapmak da kredi kullanmak da eskisi kadar zor olmamaktadır. Eskiden sadece banka şubelerine giderek kredi kullanılmaktaydı. Ama artık bankaya gitmeden başvurunuzu yapabilir ve ne kadar kredi onayı aldığınızı görebildiğiniz gibi kredinizi bankaya gitmeden de kullanabiliyorsunuz. İşte sizlere şimdi online kredi alacağınız bankalar ve şartlar hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Kredi Başvuru Şartları Nelerdir?

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler öncelikle iyi bir kredi notuna sahip olması gerekmektedir. Bankalar 1100 ve üzerinde kredi skoru olan kişilere yardımcı olmaktadırlar. Ama eğer bankaya gitmeden online kredi kullanmak istiyorsanız ve onay almak istiyorsanız en az kredi notunuzun 1350 ve üzerinde olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra bu kredi notunda olan müşteriler anında onay alacaklardır. Bu tarzda kredi notunuzun oluşması için bankalarda daha önce bir kredi veya kredi kartı çalışması yaşamanız olmanız ve bu kullandığınız kredileri düzenli ödemiş olmanız gerekmektedir. Eğer kullandığınız kredi ürünlerinde icralık bir durumunuz varsa banka size onay vermeyecektir. Eğer şartlara uygunsanız aşağıdaki bankalardan kredi başvurusu yapabilirsiniz.

NOT: Bankaya gitmeden kredi kullanmak istiyorsanız bankanın internet bankacılığını kullanmanız gerekmektedir. Kısacası bankada bir hesabınıza yoksa online kredi kullanamazsınız.

Akbank Direkt Online Kredi Başvurusu

Akbank üzerinden internet bankacılığı veya mobil bankacılık kullanarak direkt kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu kredilerde kullandığınız hesap üzerinden aldığınız internet bankacılığı ile birlikte giriş yaptıktan sonra ne kadar kredi alacağınızı görebilir ve onaylanan kredinizi anında hesaba atabilirsiniz. Kredi başvurusu 40.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli olarak verilmektedir. Dilerseniz bu kredileri 3 ay ertelemeli olarak da kullanabilirsiniz.

Akbank direkt internet bankacılığı üzerinden kullandığınız bu kredilerde eğer düşük limitle onay alırsanız banka şubelerine evraklarınız ile giderek bu limiti yükseltebilirsiniz. Bu uygulamayı kullanarak dilerseniz kredi notunuzu da sorgulayabilirsiniz.

Finansbank Online Kredi Başvurusu

QNB Finansbank’ta kredi başvurusu yapacak olan kendi müşterilerine bankaya gitmeden kredi imkanı vermektedir. Eğer bu bankadan bir hesabınız varsa ve banka politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız hemen kredi başvurusu için internet bankacılığı şifresi alabilir ve bu şifre ile kredinizi kullanabilirsiniz. Online olarak yapacağınız bu kredi başvurusunda hemen sonucu görebiliyorsunuz. Eğer onaylanan limit ihtiyacınızı karşılıyorsa hafta sonu dahil olmak üzere istediğiniz zaman kredinizi kullanabilir ve banka hesabınıza atabilirsiniz.

QNB Finansbank gibi ayrıca bu bankanın dijital bankası olan Enpara.com bankası üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu bankada banka şubesi olmadığı için online kredi başvurularında 30.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli kredi vermektedir. Banka şartları aynı olduğu için aynı politikalara uygun olan müşteriler bu kredileri kullanabilmektedirler.

Yapı Kredi Bankası Online Kredi Başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden de mobil bankacılık kullanılarak kredi başvurusu yapılmaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler bu bankadan hesapları varsa internet bankacılığına girerek 75.000 TL’ye kadar online kredi kullanabilirler. Bu bankadan eğer daha önce kredi veya kredi kartı kullandıysanız banka size özel kredi imkanları da verecektir. Onaylanan kredileriniz anında Yapı kredi Bankası hesabınıza yatacaktır.