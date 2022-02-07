"TC Kimlik Numaranızı Yazın 30.000 TL Alın" kampanyasını hepimiz hatırlıyoruz. Çok talep gören bu kampanya Şubat ayında da hız kesmeden devam edecek. Başvuru yapmak isteyenlere duyuru hatırlatıldı.

Şubat ayında "TC Kimlik Numaranızı Yazın 30.000 TL Alın" kampanyası devam edecek. Başvuru yaparak kaç onay aldığınızı hızlı bir şekilde göreceğiniz bu güncel kaliteli kampanyada 30 bin TL nakit ödeme kesintisiz ve son derece titiz bir şekilde yapılacaktır. 36 ay vade ve 3 ay gecikmeli olacak bu kredi kampanyasına başvuranlar anında hızlı bir şekilde sonuç alacak.

TC kimlik numarası ile Akbank ihtiyaç kredisi promosyonu hızlı ve güvenli bir şekilde başladı. Bu şekilde 3 ay ertelemeli olarak düşük faizli kredinizi kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde istediğiniz zaman alabileceksiniz. Başvuru sonrasında Akbank kredisi kullanacak kişilerin ise ilk taksit ödemelerini diledikleri gibi hızlı bir şekilde erteleyebilmeleri için bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Bu kampanyada Akbank, SMS ile 30 bin TL ihtiyaç kredisine başvurma imkanını güvenli bir şekilde sunacak. Başvuru sahiplerinin bankaya kayıtlı cep telefonları üzerinden nakit kullanmak istemeleri durumunda, başvuru sahiplerinin maaşlı veya banka müşterisi olması durumunda banka daha düşük faiz oranları ile hızlı bir şekilde yanıt verecektir.

Kredi başvurusu için SMS gönderen vatandaşların, mesaja Banka KREDİ TC KİMLİK yazdıktan sonra 4425'e göndermeleri gerekmektedir. Bu mesajın ardından TC Kimlik numaranız ile sorgulama kısa bir sürede tamamlanacak ve krediye uygun olup olmadığınız tarafınıza en kısa sürede bildirilecektir.

Akbank müşterisi ise Akbank ihtiyaç kredisine başvurarak kredi onayı almış olanlar Akbank direkt başvurusuna istedikleri zaman giriş yaparak işlemlerini anında kolay bir şekilde tamamlayabilecekler. Akbank'ın direkt mobil uygulamasına giriş yapan kişiler kredilerine istedikleri zaman ücretsiz ve gelir belgesi göstermeden hızlı bir şekilde ulaşabilecekler. 444 25 25 numarası Akbank kredi başvurusu için kesintisiz bilgilendirici olarak kullanılabilir. Bu şekilde aradığınız müşteri hizmetleri numarasını kullanarak işlemlerinizi kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde istediğiniz gibi tamamlayabileceksiniz.