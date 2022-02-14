Şubat Ayı Sonuna Kadar Devam Edecek, Kimlikle 15000 TL Ödenecek. Son dakika olarak yapılan duyuruda Denizbank yapmış olduğu kampanya ile birlikte Şubat ayı sonuna kadar 15 bin TL'ye kadar vatandaşların onay almaları durumunda sadece kimlikleri ile birlikte ödeme yapacağını söyledi.

Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların 15.000 TL ödeme alabilmeleri için bazı şartlara uygun bir müşteri olması gerekmektedir. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar Şubat ayı sonuna kadar 15 bin TL'ye kadar kredi kullanmaları durumunda düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi alacak Ve kullanacakları bu krediler de hemen anında işlem yapacaklardır.

Denizbank ihtiyaç kredisi başvuru politikaları banka kredi notu 1200 üzerinde olması ve bankalar arasında herhangi bir sorun olmaması durumunda kredi onayı imkanı sunmaktadır. Başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlar şubelere gitmeden sms ile ve internet üzerinden ihtiyaç kredisi başvurularını yapabilir 15 bin TL'ye kadar kredi onayı alıp alamadıklarını hemen görebilir.

Denizbank üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak 15.000 TL kredi ödemesi almak isteyen vatandaşlar kendi cep telefonları numarası üzerinden kredim yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazarak 3280 numarasına göndermeleri yeterli olacaktır.

3280 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere ne kadar kredi onları aldığınızı mesaj attığınız cep telefonuna gönderecek olan SMS ile bildirecektir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak kredi onayı alan vatandaşlar en yakın DenizBank şubesine giderek sadece kimlikleri ile birlikte ister bireysel müşteri temsilcisi üzerinden isterlerse de DenizBank'ın gişe bölümünden kredi kullanabilir.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapamayan vatandaşlar ise Deniz Bank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak da ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.