Suat Altın kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Anonymous hacker grubunun ismini geçirdiği Suat Altın kimdir? Suat Altın kaç yaşında nereli? Suat Altın serveti ne kadar merak ediliyor.

Suat Altın kimdir?

Altın İnşaat yönetim kurulu başkanı Suat Altın, 1967 Gesi Yeşilyurt doğumlu. 13 yaşından beri babasının yanında başladığı inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.

Babası 3 yaşında kurduğu altın İnşaat firmasının sahibi olan Suat Altın, 2007 yılında Kayseri'nin farklı bölgelerinde 2000'den fazla konut yapıp teslim etti. Altın İnşaat ismini 2007 yılında değiştirerek Suat Altın İnşaat ismini verdi.

2014 yılında 5000'den fazla konutu teslim etmeyei başaran Suat Altın, mimarlık mühendislik ve satış ekipleriyle başta İstanbul, Ankara, Dubai, Çin ve Almanya gibi ülkelerde faaliyet göstermeye başladı..

Müsaiad KAyseri İnşaat Komisyon başkanlığı ve Kayseri Ticaret Odası Meclis üyesi de olan Suat Altın, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Spora düşkünlüğü de bilinen Suat Altın, amatör olarak futbol ve voleybol oynamaktadır.