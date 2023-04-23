Su Burcu Yazgı Coşkun Haftalardır 1. Oluyordu, Son Sözleri Şaşırttı!

Güçlü bir dram projesi olarak ekranlara damga vuran Kardeşlerim isimli dizi projesi ile büyük bir popülerlik elde eden genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, açıklamalarıyla dikkat çekti. Kardeşlerim dizisi sayesinde başarılı bir oyunculuk performansı sergileyen Su Burcu Yazgı Coşkun kısa süre içerisinde geniş bir hayran kitlesine hitap etmeye başladı. Bugünlerde ergenlik döneminin içinde bulunan ve henüz 7 yaşındayken setlere adım atan ünlü isim sosyal medyada da sıklıkla adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu en popüler kadın oyuncular listesinin zirvesinde bulunuyor ve bu liste sonucu haftalardır değişmiyor.

Henüz çok küçük yaşlarda olan Su Burcu Yazgı Coşkun, Kardeşlerim isimli dizi projesinde hayat verdiği Asiye karakteri ile art arda büyük başarılar kazanmıştı. Bunun yanı sıra partneri Onur Seyit Yaran ile de çok iyi anlaşan Coşkun, partneri ile arasında olan yaş farkını seyirci grubuna yansıtmamıştı. Dizi hayranları ikilinin arasının çok iyi olduğunu da biliyor ve bu durumdan büyük bir memnuniyet duyuyor.

Doruk ve Asya karakterlerinin bu kadar çok sevilmesinin altında iki ünlü ismin birbirleri ile olan enerjilerinin uyumlu olması yatıyor. Coşkun, Onur Seyit Yaran’ın dizinin ilk dönemlerinde kendisini güzel sözlerle motive ettiğini anlattı ve o günler hakkında konuştu. Partneri sayesinde hiçbir korku duymadığını ifade eden Coşkun, Onur Seyit Yaran’ın söylediği gibi her şeyin çok güzel olduğunu ve enerjilerinin tuttuğunu ifade etti.

Yine partneri hakkında konuşan genç oyuncu, Onur Seyit Yaran'ın çalışkan, hırslı ve sempatik olduğunu açıkladı. Onun çok sevdiği bir insan olduğunu belirten Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran’ın insanlar ile çok kolay bir şekilde iletişim kurduğunu ve enerjisinin kendisine de geçtiğini açıkladı. Bununla birlikte sette çekim yapmadıkları dönemde de arkadaşları ile beraber sohbetler yaptıklarını ve karavanda uyuduklarını anlattı.