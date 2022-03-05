Stoisizm Kiev'in Yeni Normali

Geçtiğimiz hafta boyunca, Ukrayna'nın başkentindeki merkez tren istasyonunu vuran Rus seyir füzelerinin yanı sıra bir televizyon kulesi ve bir konut binasının neden olduğu yangınlar ve duman bulutlarını gördü.

Kiev üzerinde kendi bina kuleleri ve bir fırtınada bir buğday sapı kadar savunmasız görünüyor. Ailesi birkaç gün boyunca "banyo barınaklarında" uyudu.

Ama o ve iki milyondan fazla nüfuslu bu şehirde yaşayan diğer sakinler, bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin üçüncü büyük şehri olan bombalama, bombalama, öldürmeyle ilgili üzücü raporlara çoktan alıştılar.

Ayrıca, günde veya gece birkaç kez duyulan ve herkesin telefonlarındaki kısa mesajlarla iki katına çıkan hava saldırısı sirenlerinin ağlamasına da alıştılar.

"Gördün mü, daha hızlı hareket etmiyorlar", diyen kadın, sirenlerin sesinin tekrar havayı doldurmasının ardından bir dakika sonra sokaktaki karınca büyüklüğündeki birkaç kişiyi işaret etti.

Sabır, pragmatik stoisizm ve biraz paranoya, kalmayı tercih eden veya ayrılamayan Kiev halkı için yeni normaldir.

Her gün, Kiev'e yaklaşmaya çalışan Rus birliklerinin, tanklarının ve diğer askeri araçların daha yavaş ve yavaş hareket ettiğini fark ediyorlar.

Bazı banliyöler işgal edildi ve Rus birlikleri sivillere ateş açtı veya onları rehin aldı.

Kiev'in batı banliyölerinden Makarov'da yaşayan ve günlerce süren şiddetli çatışmalara dayanabilen Makarov'un bir sakini El Cezire'ye verdiği demeçte, "Buradan 20 kişiyi götürdüler." dedi.

Kiev sakinleri arasında, korkunç Rus ordusunun giderek daha fazla dağınık, demoralize ve yetersiz destek verdiğine dair bir schadenfreude ve rahatlama notu ile dolu büyüyen bir his var.

Yine de yaklaşıyorlar.

Almanya'nın Bremen Üniversitesi'nden Nikolay Mitrokhin El Cezire'ye verdiği demeçte, "Rus askerleri Kiev'i batıdan tamamen engelledi ve çember küçülüyor." dedi.

Yetkili, Moskova'nın çok az rezervi olduğu için Ukrayna şehir ve kasabalarının "barbarca bombalanarak" geçtiğini ve zaten ele geçirilen bir avuç kasabada kukla yönetimi oluşturmak istediğini söyledi.

Ruslar "kuzeybatı ve kuzeydoğudan Kiev'e girmeye çalışıyorlar, Ukraynalılar onları içeri aldı, ormandaki sütunlarını kırdı, parçalara ayırıyor, arka malzemelerini yok ediyor ve onları da dövüyor. Çatışmalar yoğundur." diyen Ukrayna'nın eski genelkurmay başkan yardımcısı emekli Korgeneral Ihor Romanenko El Cezire'ye konuştu.

Ancak Kiev büyük ölçüde sağlamdı ve Kharkiv ve Kherson gibi şehirler gerçekten sert bir şekilde dövülürken, başkent şimdiye kadar üzücü, ancak küçük kayıplarla kurtuldu.

Ve hayat devam ediyor.

Kiev halkı, çevrelerindeki süpermarketlerin, marketlerin ve eczanelerin yeni programını biliyor ve sabırla kuyruklarda bekliyor.

Apartmanlarındaki, yakınlarındaki ya da metro istasyonlarındaki tüm bomba sığınaklarını biliyorlar. Yeraltına iniyor, özellikle de sizi sabah 2'de uyandıran bir patlama olduğunda, şimdi sıkıcı ve neredeyse mekanik görünüyor.

Çantalarınızı ve yatağınızı alıp aşağı inip bodrumdaki bomba sığınağına gidin.

Sabırla izliyorsun, komşunun köpeği çılgınca havladığında, merdivenin her yerine sıçıp işerken, çünkü köpeğin histerisi komşununkini yansıtıyor.

Komşularınıza sabır ve saygıyla davranıyorsunuz, çünkü herkes gerçek düşmanın kim olduğunu biliyor.