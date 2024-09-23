Steam, 38.367.277 eşzamanlı aktif kullanıcı ile tüm zamanların rekorunu kırdı. 2020’deki 18 milyon civarındaki zirve noktalarından bu yana, kullanıcı sayısı neredeyse iki katına çıkmış durumda.

Rekor anında bu 38 milyon kullanıcının yaklaşık 12 milyonu aktif olarak oyun oynuyordu. Özellikle son dönemdeki popüler oyunlar, bu büyümeye büyük katkı sağladı. Valve’ın en çok oynanan oyunu Counter-Strike 2, 24 saat içinde 1.459.492 oyuncu ile lider konumda. Onu takip eden diğer oyunlar ise PUBG (787.340), Dota 2 (731.193), Black Myth: Wukong (533.128) ve Naraka: Bladepoint (298.908) oldu.

Steam’de sadece oyuncu sayısı artmakla kalmadı, aynı zamanda oyun sayısı da rekor seviyelere ulaştı. 2020’de platformda 9.699 oyun bulunurken, 2024’te bu sayı 14.422’ye yükseldi. Ocak 2024 itibarıyla Steam’de 73.000’den fazla benzersiz oyun tahmin ediliyor. PC oyun pazarında önemli bir yer tutan Steam, yakın zamanda 40 milyon eşzamanlı kullanıcı barajını aşmayı hedefliyor.