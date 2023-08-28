SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı mensubu milyonlarca vatandaşı ilgilendiren o haber ek zam müjdesi olarak duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonunda neticelendi. Yeni dönemde SGK ve Bağ-kur'lu emekliyi neler bekliyor? sorusu gündemde sıcaklığını koruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularına yanıt verdi. O konuşma sırasında emeklilere müjde olacak ek zam sürecine dair beklenen haberin detayları da yer alıyordu. Erdoğan: “Şu anda memurlar ile ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarda sürdürüyor. Ay sonuna kadar devam edecek. Emeklilerle ilgili ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor.”

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI İÇİN BEKLENEN O TARİH VERİLDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan memurlara yönelik işleyen süreci aktarırken emeklilere de yer verdi: “Memurlarımıza zam uygulanırken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değildir. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız” dedi.

Emeklilerin uzun süredir beklediği o tarihte geldi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanına yöneltilen “Emekli maaşları konusunda yeni bir yaklaşımınız olacak mı?” sorusu olumlu yanıt almış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından şu şekilde yanıtlanmıştı:

“Emekliler noktasında yıl sonu itibariyle yeniden değerlendirme yapmamız söz konusudur.”

BAKAN IŞIKHAN: “ÇALIŞMALARA BAŞLADIK!”

Gündemde sıcaklığını koruyan zamlı emekli maaşı konusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da gündemindeydi: “Emeklilerle ilgili Cumhurbaşkanımızın talimatı ile çalışmalara başladık” diyen Işıkhan:

“Bu zamana kadar ne emeklerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık. Bundan sonrada kalmayacağız” dedi.

EN DÜŞÜK ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Vatandaşın gündeminde zam uygulanırsa ne kadar olur? sorusu yer alıyor. “En düşük emekli maaşı ek zam ile beraber ne kadar olur?” konuyla ilgili Merkez Bankası'nın verileri dikkat çekiciydi. Merkez Bankası ikinci 6 aylık enflasyon tahminini %31,92 seviyesinde bıraktı. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı %40 ile %45 seviyesinde zamlanarak artış yaşayacak.