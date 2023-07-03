SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine güzel haber geldi! Artık, 16,5 milyon emekli, maaşlarını ATM'den çekme dönemini geride bırakıp, promosyon ve ikramiye kazanmanın keyfini sürebilecekler. Bu promosyon ve ikramiyeler, maaşını bankadan alan ve bankayla belirli bir süre anlaşma yapan emekliler için geçerli olacak. Ancak, bu ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı ve ikramiye miktarının ne olacağına dair ayrıntılar emekliler tarafından merakla bekleniyor.

Emeklilere Ne Zaman ve Ne Kadar İkramiye Verilecek?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, sabırsızlıkla bekledikleri maaş zamlarının yanı sıra promosyonlar konusunda da bankaların cömert davrandığını görüyorlar. Emeklilere, maaşlarını bankaya taşıdıkları ve seçtikleri bankada üç yıl boyunca kalmayı taahhüt ettikleri sürece promosyon ve bir maaş ikramiye alma hakkı veriliyor. Bankalar, bu hizmet için herhangi bir ek koşul öngörmüyor.

Ancak, promosyon ödemeleri ve ek teklifler, bankadan bankaya farklılık gösterebiliyor. İşte, emeklilere promosyon ve ikramiye veren bazı bankaların sunduğu miktarlar:

Akbank Promosyon ve İkramiye Miktarları

3.499 TL'ye kadar maaşı olan emeklilere 4.200 TL,

3.500 TL - 7.499 TL arasındakilere 4.850 TL,

7.500 TL - 9.999 TL arasındakilere 6.250 TL,

10.000 TL üzerinde maaşı olanlara 7.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

ING Bank Promosyon ve İkramiye Miktarları

3.500 TL'ye kadar maaşı olan emeklilere 5.100 TL,

3.500 TL - 7.500 TL arası maaşı olanlara 5.950 TL,

7.500 TL - 10.000 TL arası maaşı olanlara 7.650 TL

10.000 TL ve üzeri maaşı olanlara 8.500 TL promosyon veriliyor.

QNB Finansbank Promosyon ve İkramiye Miktarları

3.499 TL'ye kadar maaşı olan emeklilere 4.800 TL,

3.500 - 7.499 TL arası maaşı olanlara 5.600 TL,

7.500 - 9.999 TL arası maaşı olanlara 7.200 TL

10.000 TL ve üzeri maaşı olanlara 8.000 TL promosyon sunuyor.

Emeklilere sunduğu promosyonlar ve ikramiyelerle, bankalar emeklilere ekonomik bir soluk aldırıyor. Bu fırsatlar, emeklilerin yaşam standartlarını artırarak, maddi yüklerini hafifletebilir. Emekliler, en uygun promosyon ve ikramiye tekliflerini değerlendirerek, maaşlarını en verimli şekilde yönetebilirler.