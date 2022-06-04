SSK ve BAĞ-KUR Emekli Maaşlarına Zam! En Düşük Maaş 4156 TL! En Yüksek ve En Düşük Emekli Maaşları!

En son Nisan ayında enflasyon baz alındığında, oran 31,71 Olarak belirlendi. Şimdi Haziran ayına girildiği için gözler güncel enflasyon oranına çevrildi. En düşük yapılacak olan memur ve emekli zamları için milyonlarca vatandaş heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. Temmuz 2022 de zamlar nasıl değişecek? Tutarlar ne olacak. Haberimizin detayında bulabilirsiniz.

Haziran ayına girilmesi ile beraber emekli maaş zamlarında son düzlüğe girildi. Temmuz ayı ile birlikte netleşecek olan emekli maaş zammını pek çok vatandaş merakla bekliyor. Bu konuda Nisan ayında açıklanan enflasyon oranı doğrultusunda şimdiki aylar baz alındığında enflasyon oranı merak içerisinde bekleniyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam sonrası emeklilerin yüzü gülecek. Zam oranında tahmini tutarlarda belirlendi. Temmuz ayında yansıtılacak bu zam sayesinde emekliler maddi anlamda rahat edecek.

Mayıs ve Haziran İçin Enflasyon Oranı

Merkez Bankası’nın yaptığı tahminlere göre mayıs ayı için beklenen enflasyon oranı %3.97'dir. Haziran ayı için beklenen enflasyon oranı ise %2.97’dir. o yüzden de enflasyon oranlarının tümü baz alınarak temmuz ayındaki maaş zamları bu duruma yansıtılacak.

Temmuz ayında emekli maaşlarının zamları belirleneceği için bu durum son 6 aylık enflasyon oranları baz alınarak da belirlenir. Bu yüzden de özellikle Mayıs ve Haziran ayındaki enflasyon oranları bu konuda önemli.

TÜFE endeksleri baz alındığında 904.79 a yükseldiği net olarak açıklandı. Bu sebepten dört aylık enflasyon oranı yüzde 31, 71 olarak açıklandı. Kira artış oranları da etkilenmekte olup buna uygun bir çalışma yapılmaktadır.

Temmuz’da Gelecek Zam Dört Gözle Bekleniyor

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Temmuz ayında gelecek olan zamma dört gözle bekliyor. Bu doğrultuda son 6 aylık enflasyon oranlarına bağlı olarak enflasyon oranları net olarak belirlenecek. Daha sonrasında seni temmuz ayında kesinleşecek olan zamlar yine bu şekilde maaşlara yansıtılıyor.

Merkez Bankası’nın Mayıs ve Haziran için enflasyon beklentisi açıklandı. Fakat bu enflasyon oranları netleştikten sonra son 6 ayın enflasyon oranı baz alındığında yeni bir toplu sözleşme ile birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine zam gelmesi temmuzda netleşecek. Gelecek olan zam oranı son 6 ayın enflasyon oranı baz alınarak maaşlara zam oranı belli olacak.

Emekli Zammı Tahmini Beklenti Ne Olacak

Emekliler Temmuz ayını beklerken zam konusunda da tahminler ortaya çıkıyor. Temmuz ayı için zam oranı %40,5 olarak tahmin ediliyor. Bu sayede tüm emekliler rahat bir nefes alabilecek. SSK ve Bağkur emeklileri bu zamdan yararlanabilecek.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Olacak

En düşük maaş emeklilerde 6.429 TL’den 9.033 TL yükselecek. Eğer ek zam olursa 9.193 TL olacak. Emekliği aylığı ise memurlarda 4.289 TL’den 6.026 TL çıkacak. Ek zam ile birlikte 6.133 TL olacak. Refah düzeyinin artmasına yardımcı olacak ek zamlar sayesinde emeklilerin yüzü gülecek. Yılda bir defa yapılan bu zamlar sayesinde emeklilerin de alım gücü pozitif oranda artacaktır.