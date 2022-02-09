SSK SGK ve Bağkur Emeklisine Verilecek Olan Ek Ödeme Miktarı Açıklandı! Başvuru Yaparak Alınacak! Şubat Ayında Verilecek

Ülkemizdeki emekliler için yeni bir müjdeli haber geldi. Son dakika kampanyası ile birlikte vatandaşlara uygun olarak hesaplarına ek ödemeler yatacak. Emekliye duyurusu yapılan Ek geliri Garanti Bankası verecek. Garanti Bankası üzerinden SSK ve Bağkur emeklisi olan kişiler hemen ödeme alabilecekler. Nakit isteyenler için başlatılan bu kampanyada 5000 TL'ye kadar ek ödeme hesaplara yatacaktır.

Emekli olan kişiler için açıklama yayınlayan Garanti Bankası yapmış olduğu bu nakit kampanyası ile birlikte vatandaşlara uygun faizlerle ödeme yapacağını açıkladı. Emekli maaşını Garanti Bankası şubelerine taşımayı kabul eden ve 3 yıllık taahhüt veren kişiler 5000 TL'ye kadar ek ödeme yapılacağı ve ayrıca bu ödemeler haricinde de 200.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi verileceği açıklandı. Uygun faiz oranları ile birlikte vatandaşlar hızlı bir şekilde bu kampanyalardan faydalanacakladrır. 5000 TL'ye kadar ek ödeme alacak olan kişiler artı para olarak başvuru yapacakları için bankadan kredi notu yüksek olması durumunda onay alacaklardır.

Kampanyaya katılmak isteyenler 01 Ocak Tarihinden itibaren 31 Mart tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor. Başvuru yaptıktan sonra hemen değerlendirmeye alınacak ve değerlendirme sonucunuza göre işlem yapacaksınız. 01 Ocak ve 31 Mart arasında emekli maaşını Garanti Bankası şubelerine taşıyan emekliler ayrıca bu bankadan düşük faizli ihtiyaç kredisi alacaklardır.

Emekliye Ek Ödeme Veren Diğer Bankalar

Sadece Garanti Bankası değil, diğer bankalar üzerinden de başvurunuzu yaparak emekli için nakit kullanabilirsiniz. Garanti Bankası üzerinden nakit almak isteyenler gibi diğer özel bankalarda aynı şartlarda vatandaşlara hem ek ödeme hem de kredi imkanı tanıyacak. Özellikle kampanya yapan bankalardan olan QNB Finansbank, emekli maaşını kendi bankasına getiren kişilere 100.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Denizbank ve Akbank üzerinden de başvuru yapmak isteyenler hem bankaya gitmeden hem de SMS atarak oturdukları yerden ne kadar kredi onayı alacaklarını görecekler. Özellikle bu iki bankadan hesabı olan ve internet şifresi alan kişilerde internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapabilecek ve online ihtiyaç kredisi alabileceklerdir.