SSK Bağkur ve Memur Emeklisine Rekor Zam Müjdesi! 2022 Ocak Ayı Zammı Belli Oldu İşte Zamlı Maaşlar

Beklenen açıklama kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika müjdesi ile emekli maaşları ne kadar zamlandı? Memur ve emekli maaşlarına rekor zam geliyor. Resmen duyuruldu! Detaylar haberimizde sizlerle...

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği müjde geldi çattı! SSK, Bağkur ve Memur emeklileri ile memur maaşlarına zam müjdesi yaşanıyor. 2021 yılının bitmesine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle asgari ücretin 4.250 TL'ye yükseltilmesi sonrası 2022 yılı 3 Ocak Pazartesi günü itibariyle memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam da netleşiyor. Yılın ilk kabine toplantısıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçecek ve SSK, Bağkur ve Memur emeklisinin zamlı maaşlarını açıklayacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin son 6 aylık enflasyon verisini 3 Ocak Pazartesi saat 10.00'da açıklayacak. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri ışığında 2022 yılı ilk 6 aylık dönemi için memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da netlik kazanacak. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce verdiği mesajlar çerçevesinde TÜİK'in açıklayacağı enflasyonun üstünde bir oranda zam yapılması bekleniyor.

2022 OCAK AYI ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI

2022 yılında emeklilere iki kez zam verilecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak ilk zam, 6 aylık süreci kapsayacak. Ardından Temmuz ayında yeniden, 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon verilerine göre bir zam müjdesi daha yaşanacak. Böylece emekli maaşlarının enflasyona karşı korunması amaçlanacak. Yeni yılda asgari ücretin 2.824 TL'den net 4.250 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte SSK, Bağkur ve Memur emeklilerine yapılacak zam için de müjde beklentisi doğdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşlarına yapılacak zam oranını gerçekleştirilecek kabine toplantısından sonra açıklaması ve zam oranının en az %40 olması bekleniyor.

Yüzde 40 oranında bir zam müjdesi yaşanması durumunda en düşük emekli maaşı aylık 1.500 TL'den 2100 TL'ye yükselecek. Tüm emekliler (SSK, Bağkur ve Memur emeklisi) de bu zamdan yararlanacak. Ancak resmi açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak ve zam oranı bu açıklama ile kesinleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşlarıyla ilgili açıklamasını bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

MEMUR MAAŞLARINA EN AZ %30 ZAM

Toplu sözleşmede Memur maaşları için en düşük %30 zam kararlaştırılmasının ardından gözler kesinleşecek zam oranına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca emeklinin yanı sıra milyonlarca memur için de 2022 zam oranını açıklayacak.

Memurlar yeni yılda zam beklentisinin yanı sıra 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesini de bekliyor. Hükümet kanadından yapılan açıklamalarla 2022 yılı bitmeden 3600 ek göstergenin de hayata geçirileceği duyurulmuştu.