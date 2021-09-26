SSK Bağkur ve Memur Emeklilerine Son Dakika Müjdesi! Bugün Hesaplara 2100 TL Yatırılıyor

Tüm emekliler 2100 TL ödeme müjdesinden yararlanabilecekler. O bankadan emeklilere müjde gibi promosyon! 2100 TL nakit para ödemesi için başvuru şartları ve tüm detaylar haberimizde sizlerle...

Emeklilere müjde gibi haber geldi! Eylül-Ekim ayları içerisinde başvuru yapanlar tam 2100 TL promosyon ödemesinin sahibi olacaklar. O Banka tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla tüm emeklilerin yararlanabileceği 2100 TL'lik promosyon paketi duyuruldu. Akbank, emeklilere, pahalışan hayat şartları ve devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle zorlaşan ekonomik süreçten geçtiğimiz bu günlerde müjde gibi haberi duyurdu. Emekliler sadece bir şartla 2100 TL nakit promosyon ödemesini alabilecekler! Peki başvuru nasıl yapılır? Akbank'tan 2100 TL nakit promosyon ödemesi için tüm detaylar haberimizin devamında sizlerle.

Akbank'tan Emekliye 2100 TL Ödeme Müjdesi

Bankalar arasında rekabet kızıştı! Emekli promosyon kampanyaları çerçevesinde son müjde Akbank'tan geldi. Akbank, emekli aylığını bankasına taşıyan ve 3 yıl kalma sözü veren tüm emeklilere 2100 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Ayrıca birçok indirim ve kampanya da emekli aylığını Akbank'a taşıyan ve otomatik ödeme talimatı veren emeklilerin olacak! Akbank 2100 TL promosyon müjdesi!

Akbank bugün yaptığı açıklamayla milyonlarca SSK, Bağkur ve Memur emeklisine promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu. 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapan tüm emekliler bugünden itibaren 2100 TL nakit ödeme alabilecekler. 2100 TL'ye kadar promosyon ödemelerinin tutarı, emeklinin aldığı maaşa göre ve vereceği otomatik ödeme talimatlarına göre belirlenecek.

Akbank Emekli Promosyon Ödemesinin Şartları

Akbank'tan milyonlarca emekliyi sevince boğacak haber bugün geldi. 30 Eyül 2021'e kadar başvuru yapan tüm emekliler, sadece maaşlarını Akbank'a taşımaları halinde 2100 Tl nakit ödeme alabilecekler. Ancak bunun için bir takım şartlar aranıyor. İlk olarak emeklinin bizzat kendi bankası ve Akbank'a müracaat ederek ilgili evraklarıyla birlikte maaşını taşıması yahut bunlara hiç gerek kalmadan E-Devlet sistemi üzerinden tek bir işlemle Akbank'a maaş taşıma işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Ayrıca emekli aylığını Akbank'a taşıyan tüm emeklilerin, maaşlarını Akbank'tan almaya 3 yıl boyunca taahhüt vermeleri gerekmektedir. Taahhüt veren tüm emekliler 2100 Tl'ye varan promosyon ödemesinden anında yararlanabileceklerdir.