SSK-BağKur-Memur Emeklisine Cumhurbaşkanı Müjdeyi Verdi! Kasım Ayında Size Ek Ödemeler Olacak Dendi...

Emekli olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek olan duyuru sonrasında kasım ayı içerisinde sizlere ek ödemeler yapılacağı ve bu ödemelerin 15000 TL olacağı açıklandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde dilediğiniz zaman başvurularınızı gerçekleştirerek, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden destek kredilerinden faydalanabilmek için devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak 15000 TL kredi alabileceksiniz.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden almanız durumunda katılabileceğiniz bu kampanyalarda düşük faiz oranları ile birlikte sizlere destek kredisi verecek olan bankaların şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde ödemeler yapacağı açıklandı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredilerini hesaplarına yatırarak kullanabilmektedirler.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank kredi başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için 15 bin TL 36 ay vadeli ödeme yapacağını açıkladı. En yakın banka şubesine giderek kimliklerinizle birlikte başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz kampanyaları uygun faiz oranları ile birlikte katılacak olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde düşük faizli kredi ödemesi yapılıyor.

Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan tüm vatandaşlar, sadece limitlerde değil, daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi ve ipotekli kredi kullanabilmektedir. bankaların hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurularında bulunacak olan kişilere Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank maaş, taşıma işlemleri sonrasında hızlı bir şekilde kredi ödemelerini gerçekleştireceğini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank maaş müşterilerine uygun faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlarken, uygun kredi kullanacak olan emeklilere 70 yaşına kadar olmaları durumunda da işlem yapılacağı duyuruldu.