SSK, Bağkur Emeklisine Müjde Geldi: Nakit İhtiyaçları ve Borçları İçin Faizsiz Kredi Verilecek: SSK bağ-kur emeklisi olan kişilere bankalar üzerinden verilecek son dakika kredi kampanyası duyurusu yapıldı. 100.000 TL'ye kadar verilecek olan bu krediler de 0 faiz oranları ile kredi kullanabilir ihtiyacınızı veya diğer bankadaki borçlarınızı kapatabilirsiniz. SSK ve bağ-kur emeklisi olan kişiler redi kullanmak istedikleri zamanı bankalardan düşük faiz oranları ile kredi alabildikleri gibi ayrıca dilerlerse İslami şartlara uygun faizsiz kredi de kullanabileceklerdir. 100.000 TL'ye kadar emekli kredisi olarak verilecek bu faizsiz kredi desteklerinde ülkemizde bulunan katılım bankaları işlem yapacak, ayrıca hem bankacılık işlemleriniz de hem de ihtiyaç ve borç kapatma kredilerinde faizsiz olarak destek sunacaktır.

Ziraat katılım Bankası üzerinden emekli olan kişilere 100 bin TL faizsiz destek kredisi

Ziraat katılım Bankası üzerinden emekli olan müşteriler 100 bin TL'ye kadar faizsiz destek kredisi kullanabilecek. Ziraat katılım Bankası kamu katılım Bankası olmasından dolayı müşterilere hızlı bir şekilde kredi onayı veren bankaların başında gelmektedir. Ziraat katılım Bankası üzerinden faizsiz destek alacak olan kişiler almış oldukları krediler de kar payı oranları ile işlem yapabilecektir.

Ziraat katılım Bankası üzerinden emekli olan kişilerin kredi kullanabilmeleri için emekli maaşlarının bankaya taşımaları gerekiyor. Ziraat katılım Bankası emekli maaşını taşıyan müşterilere 100.000 TL'ye kadar işlem yaparken 50.000 TL üzerinde kredi alacak olan kişiler 24 ay vadeli olarak Kredi kullanabilecek. Ziraat katılım Bankası şubelerine giderek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat katılım Bankası üzerinden emekli maaşı almıyorsanız bankaya maaş taşıması yaptıktan sonra kredi başvurusu yapabilir ve sonucunu görebilirsiniz.

Albaraka Türk katılım Bankası 100.000 TL faizsiz emekli kredisi veriyor.

Albaraka Türk katılım Bankası üzerinden 100 bin TL'ye kadar faizsiz olarak emekli kredisi başvurusu yapabilirsiniz. 100.000 TL emekli kredisi kullanacak olan kişiler 24 ay vadeli olarak bu kredileri en yakın Albaraka Türk katılım Bankası şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte başvuru yaparak alabileceklerdir. Albaraka Türk katılım Bankası üzerinden 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler faizsiz olarak alacakları bu krediler de ilk kredi taksit ödemelerini isterlerse 3 ay ertelemeli olarak da yapabilirler.

Kuveyt Türk katılım Bankası 100 bin TL faizsiz emekli kredisi

Kuveyt Türk katılım Bankası üzerinden 100 bin TL'ye kadar faizsiz olarak verilecek emekli kredilerinde banka belirtilen Kredi şartlarına uygun olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlem yapmaktadır. Kuveyt Türk katılım Bankası şubesine giderek Kredi başvurunuzu yapabilir emekli maaşınızı buraya taşıdıktan sonra emekli kampanyalarından faydalanabilirsiniz. Kuveyt Türk katılım Bankası İslami şartlara uygun olarak kredi verdiği için faiz yerine müşterilerden kar payı oranları ile birlikte kredi ve bankacılık işlemleri yapacaktır.