Bankaların yıl içinde emeklilere sunduğu avantajlı teklifler indirimli alışveriş yapabilmeyi kolay hale getiriyor. Fatura bedelini düşüren, gıda fiyatlarında oluşan zamları bir nebze olsun ucuzlatan, farklı sektörlerde sunulan indirimler ile bütçeyi destekleyen kampanyalar yenilendi. O banka emekli maaş hesabını taşıyarak form dolduran her emekliye 5.250 TL'ye kadar ödeme yapacak.

Emekli promosyon yarışının kızıştığı bu dönemde dul ve yetimler, emekliler anlaşma sağladıkları bankanın sunduğu promosyon teklifini değerlendiriyor. Her bankanın kendine özel teklifleri ile ek kampanyalı dönemde promosyon rakamı 10.000 TL'yi buluyor.

EMEKLİ MAAŞINA EK ÖDEME NASIL ALINIR?

Fatura ödeme talimatı veren, kredi kartı başvurusunda bulunan veya belirtilen miktarda harcama yapan emekliler kampanya dönemi boyunca sunulan ek tekliften faydalanabiliyor. Bazı bankalar ise herhangi bir şart koşmadan yalnızca 3 yıl bankada hesabın bulunmasını isteyerek alınan ilk maaşın ardından promosyon bedelini hesaba yatırıyor.

Emekliye ilaç gibi gelecek o teklifler her bankada değişikliğe uğruyor. 4.500 TL'den başlayan ve maaşa göre değişen promosyon rakamı 10.000 TL'ye kadar ulaşıyor. Bu süreçte bankaların sunduğu promosyon tekliflerinden yüksek oranla faydalanmak isteyen emeklinin değerlendirilebileceği işte o bankalar…

YÜKSEK PROMOSYON VEREN İŞTE O BANKALAR…

-Albaraka Türk maaş hesabına göre değişen promosyon ödemesini 6.500 TL'ye kadar çıkardı. İki farklı fatura ödeme talimatı veren ilave 500 TL ödeme alıyor. Üstelik bankaya yakınını getiren her kişi için 500 TL toplamda 3000 TL ödeme yapılıyor.a

-Banka emeklisini memnun edecek teklifler sunan bir başka özel banka Akbank'tır. Akbank 7000 TL'ye kadar ödeme yapıyor. Kredi kartı başvurusunda bulunup her ay en az 2.500 TL harcama sözü veren ek 3.000 TL ödemeden faydalanacak.

-ING Bank 8.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Otomatik fatura ödeme talimatı veren 500 TL toplamda 1.500 TL'ye kadar ek ödeme alabilecek.