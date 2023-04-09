SSK Bağ-Kur ve SGK emeklisi olan kişilere 50.000 TL ödeme verileceği açıklandı! Onaylandı

SSK bağ-kur ve SGK emeklisi olan vatandaşlar için yeni bir kampanya başladı ve 50.000 TL ihtiyacı olan emeklilere kampanyaya katılarak şartlara da uygun olmaları durumunda 36 ay vadeli ödeme verileceği açıklandı. SSK bağ-kur ve SGK emeklisi olup 50.000 TL kredi kullanmak isteyen vatandaşlara Ziraat Bankası tarafından yapılan bu kredi ödemesi düşük faiz oranları ile birlikte ödenerek vatandaşların hemen hesaplarına yatırılarak kullandırılıyor.

SSK bağ-kur ve SGK emeklisi olan vatandaşların maaş müşterisi Ziraat Bankası olması durumunda banka bu kişilere daha önce kredi onayı verse bile 50.000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı. emekli maaşı hesabınız üzerinden başvuru gerçekleştirerek onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan emeklilerin 75 yaşına kadar olmaları durumunda 24 ay vadeli 36 ay vadeli ve 12 ay vadeli Kredi paketlerinden bir tanesini seçerek ödeme tablosunu oluşturabilir ve kredi kullanabilmektedir.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek için şartları uygun olduğunuzu düşünüyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizler de ödeme alabilecek ve bireysel tüketici kredisi kampanyası ile birlikte uygun faizlerle kredi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de emekli maaşı alan vatandaşlar bankaların kendi mobil uygulamaları üzerinden veya maaş almış oldukları banka şubeleri üzerinden kimlikleri ile birlikte bireysel temsilci ile kredi kullanabilir. 50.000 TL'ye kadar kredi kullanmanız durumunda sizlere en düşük faiz oranları ile birlikte nisan ayına kadar ödeme verilecek.