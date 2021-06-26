SSK, BAĞ-KUR, Memur, Engelli 2021 zam oranları açıklandı! En düşük aile yardımı maaş listesi paylaşıldı!

Vatandaşlarımız ise ocak ayında ne kadar zam alacaklarını merakla bekliyor. Birçok vatandaşımız artacak maaşlarına göre gelir gider dengelerini oluşturmaya çalışırken gözler yeni yapılacak zamda.

Enflasyon tahminleri ve SSK ila BAĞ-KUR emeklerinin ocak zammının %5,4 civarında, memur ve memur emeklerinin, engellilerin ve yaşlılarının ise %4,4 olacağı ön görülmekte.

Peki ocak ayındaki zam ile birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ek ödemeler ne kadar artacak?

• 2021 ocak zammı ile birlikte esnafta en düşük emekli maaşı 1 bin 988 Türk lirasına çıkacak.

• 2000 yılında önce emekli olan SSK emeklilerinde ise en düşük maaş 2 bin 353 Türk lirası olacak.

• Memurların emekli maaşları da en düşük 2 bin 938 Türk lirası olacak.

Aynı zamanda 3 yıllık taahhüt süresinin dolduran emekli vatandaşlarımızla yeni maaş alacak vatandaşlarımıza da promosyon fırsatları geliyor!

Milyonlarca vatandaş ocak zammı ile ilgili ayrıntıları bekliyordu! Emekli, çalışan ya da engelli aylığı alan herkes ocak zammı ile maaşlarının artmasını dört gözle bekliyor. Ocak ayının gelişi ile birlikte milyonlarca kişinin maaşlarına zam yapılacak. Zam oranı içinse eldeki en güçlü veriler enflasyon oranları. Enflasyon oranları açıklandıkça yapılacak zam oranları da belli oluyor.

Şu anki verilere göre ise SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine %5,4, memur ve memur emeklilerine, evde yakınına bakanlara, engelli vatandaşlarımıza da %4,4 oranında zam gelecek. İşte maaşlara dair tüm ayrıntılar ise şu şekilde;

En düşük emekli maaşları şu şekilde olacak;

Esnaf emeklisi olan vatandaşlarımız en düşük 1 bin 988 Türk lirası, 2000 yılından önce emekli olan SSK emeklileri 2 bin 353 Türk lirası ve memur emeklileri de en düşük 2 bin 938 Türk lirası alacak.

En düşük memur maaşları;

En düşük memur maaşı ise aile yardımı dahil olmadan 3 bin 882 Türk lirası olacak.

Aile yardımları;

Yeni yapılacak zam oranıyla birlikte eş yardımı 366 Türk lirası, 0-6 yaş arası yapılan çocuk yardımı 80 Türk lirası 6 yaş üzeri için yapılan yardım da 40 Türk lirası olacak. 2 çocuklu eşi çalışmayan memurlar ise bu durumda 527 Türk lirası yardım parası alacak.

Doktorlar;

Emekli Sandığı kapsamında emekli olan doktorlara verilen ek ödemeler ise artacak. Bu kapsamda uzmanlar 2 bin 741 Türk lirası, uzman olmayanlar da 2 bin 96 Türk lirası ilave ödeme alacak.

Yaşlı aylıkları;

Yaşlı aylıkları 742 Türk lirasına çıkacak.

Engelli vatandaşlarımıza verilen maaşlar;

Yüzde 40 ila Yüzde49 engeli bulunan vatandaşlarımızın aylıkları 592 Türk lirası olacak. p ve üzeri engeli olan vatandaşlarımızın da aylıkları 889 Türk lirasına çıkacak.

Evde Bakım yardımları;

Evde bakımdan yararlanan vatandaşlarımıza ise yeni zamla birlikte 1 bin 612 Türk lirası ödenecek.

