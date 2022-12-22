SSK, Bağ-kur emeklisine müjde bu sabah geldi! Nakit ihtiyaçları ve borçları için faizsiz kredi verilecek

Nakit ihtiyaçları ve borçları için faizsiz kredi verilecek.. SSK, Bağ-kur emeklisine müjde bu sabah geldi! Emekliler için farklı kredi paketleri duyurulmaya devam ediyor. Krediler cazip şartlar içermesi nakde olan emeklileri sevindiriyor. Fırsatı kaçırmak istemeyen emeklilere bankaların sosyal medya hesaplarını takip etmeleri öneriliyor. Birçok banka sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor. Çıkardıkları her yeni krediyi aynı gün içinde hesapları üzerinden paylaşıyor.

Kamu Bankaları Kredi Veriyor mu?

Geçtiğimiz aylarda Vakıfbank ve Ziraat Bankası kredileri ile emekliler sevindirmişti. İlerleyen dönemlerde de kamu bankalarının yeni kredi paketlerini duyuracağına dair birçok haber sosyal medyada yer alıyor.

Kamu bankaların sunduğu şartlara baktığımızda özel bankalardan çok daha iyi imkanlara sahip olduğunu söylemek mümkün. Bazı bankalar emeklilere kredi erteleme hakkı sunuyor.

İsteyen emekliler ilk ödemelerini 3 ay boyunca erteleyebiliyorlar. Bankaların sunduğu kredilerin vade oranları ise 36 aya kadar çıkıyor. Kredi üst limitlerinin ise oldukça yüksek olduğu söylenebilir.

Çoğu kamu bankası emeklilere 50.000 TL’ye varan krediler sunuyorlar. Emekliler için sunulan bu fırsatlar onların maddi olarak biraz rahat etmesine fırsat verecek gibi görünüyor.

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