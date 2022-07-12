Sri Lanka Parlamentosu 20 Temmuz'da Yeni Cumhurbaşkanı İçin Oylama Yapacak

Sri Lanka parlamentosunun sözcüsü, Çarşamba gününe kadar istifa edeceğine söz veren Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın yerini alacak yeni bir cumhurbaşkanı seçmek için 20 Temmuz'da oylama yapacağını söyledi.

Pazartesi günkü açıklama, protestocuların mevcut cumhurbaşkanı ve başbakanın konutlarını basması ve her iki yetkilinin de ekonomik bir çöküşün ortasında saklanmaya başlamasından sonra geldi .

Yeni cumhurbaşkanı seçme süreci, 19 Temmuz'da sunulması gereken 225 sandalyeli parlamento üyeleri arasında adaylık çağrısı yapılmasını içeriyor.

Parlamento başkanı Mahinda Yapa Abeywardena liderliğindeki siyasi liderler toplantısında alınan karara uygun olarak ertesi gün bir oylama yapılacak.

Abeywardena yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan parti liderleri toplantısında, bunun anayasaya uygun yeni bir tüm parti hükümetinin kurulmasını sağlamak için gerekli olduğu konusunda anlaşmaya varıldı." Dedi.

"İktidar partisi, başbakan ve kabinenin tüm partilerden oluşan bir hükümet atamak için istifa etmeye hazır olduğunu söyledi."

Başkan Rajapaksa, savunma bakanı olarak Tamil Kaplanları savaşçılarının acımasızca ezilmesine nezaret etmişti. Kardeşleri ve yeğeni, 1948'de Britanya'dan bağımsızlığından bu yana yaşanan en kötü krizde Sri Lanka'nın yakıt, yiyecek ve diğer temel ihtiyaçlarının tükenmeye başlamasıyla bakanlık görevinden ayrıldı.

Özel evi protestocular tarafından ateşe verilen Başbakan Ranil Wickremesinghe, istifa edeceğini söyledi.

Ofisi, Rajapaksa'nın istifa planlarını başbakana doğruladığını ve tüm partilerden oluşan bir hükümet kurmak için bir anlaşmaya varıldığında kabinenin istifa edeceğini de sözlerine ekledi.

Protestocular, her iki liderin de o tarihe kadar istifa etmemesi halinde Perşembe gününe kadar ada çapında bir grev çağrısı yapmakla tehdit etti.

Protesto hareketinin liderleri, kalabalığın görevden ayrılana kadar Colombo'daki cumhurbaşkanı ve başbakanın konutlarını işgal edeceğini söyledi.

Hafta sonu başkanın evinde, protestocular yüzme havuzuna atladılar, sayvanlı bir yatağa uzandılar, koşu bandında dönüşler için itişip kakıştılar ve kanepeleri denediler.

Colombo Pazartesi günü yüzlerce insan başkanın sekreterliğine ve konutuna girip sömürge döneminden kalma binaları gezerken sakindi. Polis müdahale girişiminde bulunmadı.

IMF kurtarma paketine tehdit

Merkez bankası başkanı Reuters haber ajansına verdiği demeçte, siyasi istikrarsızlığın bir kurtarma paketi için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere zarar verebileceğini söyledi.

Vali P Nandalal Weerasinghe, Mayıs ayında 22 milyonluk ada ülkesinde siyasi istikrar olmazsa istifa edebileceğini söylemesine rağmen görevde kalacağının sinyalini verdi.

Rajapaksa ve Wickremesinghe, protestocular binalara girdiğinde evlerinde değillerdi ve Cuma gününden beri halk arasında görülmediler.

Rajapaksa'nın nerede olduğu belli değil, ancak Wickremesinghe'nin medya ekibi yaptığı açıklamada, Pazartesi günü başbakanlık ofisinde kabine bakanlarıyla bir toplantı yaptığını söyledi.