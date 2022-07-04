Sri Lanka Enerji Bakanı Petrol Stoklarının Kurumak Üzere Olduğu Konusunda Uyardı

Pazar günü, Kanchana Wijesekera, ulusun düzenli talep altında yalnızca bir günden az bir süre için yeterli benzin kaldığını söyledi.

Ayrıca, bir sonraki benzin sevkiyatının iki haftadan fazla sürmediğini söyledi.

Geçen hafta, Sri Lanka yakıt, gıda ve ilaç gibi ithalat için ödeme yapmakta zorlandığı için zaruri olmayan araçlar için benzin ve dizel satışını askıya aldı.

Wijesekera gazetecilere verdiği demeçte, ülkenin rezervlerinde 12.774 ton dizel ve 4.061 ton benzin kaldığını söyledi.

"Bir sonraki petrol sevkiyatının 22-23 Temmuz [Temmuz] arasında olması bekleniyor" diye ekledi.

Hafta sonu bir dizel sevkiyatının gelmesi bekleniyor, ancak Bay Wijesekera, ülkenin planlanan yakıt ve ham petrol ithalatını ödeyecek yeterli parası olmadığı konusunda uyardı.

Sri Lanka'nın merkez bankasının yakıt alımları için sadece 125 milyon dolar tedarik edebileceğini, planlanan sevkiyatlar için gereken 587 milyon dolardan çok daha az olduğunu söyledi.

Wijesekera, ülkenin bu yılın başlarında yaptığı alımlar için yedi tedarikçiye 800 milyon dolar borçlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Sri Lanka'nın özel araçlar için yakıt satışını önümüzdeki haftaya kadar yasaklamasının ardından geldi.

Uzmanlar, ABD ve Avrupa'da yakıtın karneye verildiği 1970'lerdeki petrol krizinden bu yana sıradan insanlara petrol satışını durdurma yönünde sert adım atan ilk ülke olduğuna inanıyor.

22 milyonluk ada ülkesi, temel malların ithalatını ödemek için yeterli dövize sahip olmadığı için 1948'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana en kötü ekonomik kriziyle karşı karşıya.

Akut yakıt, yiyecek ve ilaç kıtlığı, birçok insanın geçimini motorlu taşıtlara bağladığı ülkede, yaşam maliyetlerini rekor seviyelere çıkarmaya yardımcı oldu.

Analiz

Archana Shukla, Hindistan İş Muhabiri

Sri Lanka henüz tamamen durma noktasına gelmedi, ancak ele geçirmeye tehlikeli bir şekilde yakın.

Krizden etkilenen ülke ekonomisi için çok önemli olan, önemli miktarda yabancı para kazanma yeteneğidir.

Bu nedenle, ihracata dayalı bazı sektörlerin devam etmesine hükümet tarafından yardım edilmiştir.

Tekstil ve giyim üreticilerine, makinelerini ve nakliye mallarını çalıştırmak için zaman zaman yakıt tedarik edildi. Ama bu da artık kuruyor.

Aynı zamanda, ülkenin en büyük gelir kaynağı olan turizm, rezervasyonların %60 oranında düştüğünü gördü.

Buna yardımcı olmayan bir şey, yerel ulaşım sisteminin neredeyse tamamen çökmesidir.

Taksiler ve her yerde bulunan üç tekerlekli tuk-tuklar artık sadece benzin istasyonlarında sonsuz gibi görünen kuyruklarda görülüyor.

Muhtemelen en iyisi, normalde işverenlerinin ofisine gidip gelecek olan insanlara evden çalışmaları söylendi.

Bu arada ülkede gelişmeye devam eden bilişim sektörü de firmaların elektrik kesintileri ve internet kesintileriyle karşı karşıya kalmasından büyük ölçüde etkilendi.

Tüm bunlar, çok sayıda genç profesyonelin ülkeyi terk edebileceği korkusuyla, sözde bir "beyin göçü" endişesine yol açtı.

Sri Lanka'nın bugünü yeterince zor olsa da, gelecekte daha fazla zorluk bizi bekliyor.

Geçen Perşembe, bir Uluslararası Para Fonu ekibi, Sri Lanka ile 3 milyar dolarlık (2,5 milyar sterlin) kurtarma anlaşması üzerinde yeni bir tur görüşmeyi tamamladı.

Henüz bir anlaşmaya varılmamış olmakla birlikte , ekip yaptığı açıklamada , "makroekonomik ve yapısal bir politika paketinin tanımlanmasında önemli ilerleme kaydettiğini" söyledi.

Raporda, "Şu anda Sri Lanka halkının, özellikle de krizden orantısız şekilde etkilenen yoksul ve savunmasız kişilerin karşılaştığı bazı zorluklara tanık olduğunu" ekledi.

Nakit sıkıntısı çeken ülke, ucuz petrol tedarikini güvence altına almak amacıyla önde gelen enerji üreticileri Rusya ve Katar'a da yetkililer gönderdi.