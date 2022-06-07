Sri Lanka Başbakanı, Sabır Çağrısında Bulundu

Sri Lanka başbakanı, Birleşmiş Milletler'in ada ulusunun gıda, tarım ve sağlık sektörlerinin yakın tarihteki en kötü ekonomik krizler arasında ciddi kıtlıklarla karşı karşıya kalmasına yardımcı olmak için dünya çapında bir kamuoyu çağrısı düzenlediğini söyledi.

Başbakan Ranil Wickremesinghe Salı günü mecliste yaptığı konuşmada, BM'nin dört aylık bir süre içinde 48 milyon dolar yardım sağlamayı planladığını söyledi. Ancak öngörülen fonlar, ada ulusunun önümüzdeki altı ay boyunca ayakta kalması için ihtiyaç duyduğu 6 milyar doların yüzeyini zar zor çiziyor.

Wickremesinghe, önümüzdeki üç hafta boyunca bazı temel ihtiyaçları almanın zor olacağını söyledi ve insanları “birlik içinde ve sabırlı” olmaya, kıt malzemeleri olabildiğince dikkatli kullanmaya ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaya çağırdı.

"Bu nedenle tüm vatandaşları bu dönemde akaryakıt ve gaz istiflemeyi düşünmekten kaçınmaya çağırıyorum. Bu zorlu üç haftanın ardından daha fazla aksama olmadan yakıt ve yiyecek sağlamaya çalışacağız. Bunun olmasını sağlamak için çeşitli taraflarla müzakereler sürüyor” dedi.

22 milyonluk Hint Okyanusu ülkesi neredeyse iflas etmiş durumda ve dış kredilerinin geri ödemesini askıya aldı. Sınırlı ithalatı olan ve gıda, ilaç, yakıt ve pişirme gazı gibi temel ihtiyaç maddelerinde ciddi kıtlığa neden olan yabancı rezervleri neredeyse tükeniyor.

Adanın bu yıl, 2026 yılına kadar ödemeyi planladığı 25 milyar dolarlık dış kredinin 7 milyar dolarını geri ödemesi gerekiyor. Sri Lanka'nın toplam dış borcu 51 milyar dolar.

Wickremesinghe parlamentoya verdiği demeçte , mevcut kargaşayı atlatmak için Sri Lanka'nın bu yıl yakıt ithalatı için yaklaşık 3,3 milyar dolara, gıda için 900 milyon dolara, pişirme gazı için 250 milyon dolara ve gübre için 600 milyon dolara daha ihtiyacı olacağını söyledi.

Merkez bankası ekonominin küçüleceğini tahmin etti 2022'de yüzde 3,5 küçüleceğini tahmin ettiğini, ancak büyümenin güçlü bir reform paketi, borç yeniden yapılandırması ve uluslararası destekle geri geleceğinden emin olduğunu da sözlerine ekledi.

Hırpalanmış kamu maliyesini dengelemek için geçici bir bütçe üzerinde çalışan Wickremesinghe, “Sadece ekonomik istikrarı sağlamak yeterli değil, tüm ekonomiyi yeniden yapılandırmamız gerekiyor” dedi.

"2023'ün sonuna kadar ekonomik istikrarı sağlamamız gerekiyor."