İSTANBUL,() - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelelerinde yarın oynanacak maçların hakmeleri belli oldu.
Kupa maçında yarın görevli hakemler şöyle:
14.00 Bodrumspor - Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
18.00 Göztepe - Antalyaspor: Ali Palabıyık
20.30 Balıkesirspor Baltok - Trabzonspor: Hüseyin Göçek
ZTK'da yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı
İSTANBUL,() - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelelerinde yarın oynanacak maçların hakmeleri belli oldu. Kupa maçında yarın görevli hakemler şöyle: 14.00 Bodrumspor - Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk 18.00 Göztepe - Antalyaspor:...
İSTANBUL,() - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelelerinde yarın oynanacak maçların hakmeleri belli oldu.
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