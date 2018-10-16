ZTK 4. Eleme Turu kuraları çekildi

İSTANBUL,() -

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nun müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 30, 31 Ekim ve 1 Kasım 2018 tarihlerinde oynanacak.

Törende konuşan TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Bu Tur'da yine en alt ligden, en üst lige kadar tüm liglerimizden takımlar bulunuyor. Bunu çok önemsiyoruz. Çok güzel ve renkli bir yarış oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu olarak maddi ve manevi beklentilere karşılık vermek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İlk üç tur biliyorsunuz İddaa'nın programına girdi. 30 müsabakanın canlı yayınlanması çok önemli. Bu sayı giderek artıyor. Katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda Spor Toto Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe A.Ş., Kasımpaşa A.Ş., Kayserispor ve Trabzonspor A.Ş. kulüpleri dahil oldu. ZTK 3. Eleme Turu sonucu tur atlayan 48 takım ile birlikte toplam 56 takım, 4. Eleme Turu'nda mücadele edecek.

Kura çekimi sonrasında eşleşmeler şu şekilde:

Menemen Belediye Spor - Zonguldak Kömürspor

Kastamonuspor 1966 - Altay

Kayserispor - Pazarspor

Altındağ Belediye Spor - Aytemiz Alanyaspor

Adana Demirspor - Dersim 62 Spor

Yeni Malatyaspor - Kırklarelispor

Balıkesirspor Baltok - Pendikspor

Batman Petrolspor - Kasımpaşa

Şile Yıldızspor - Boluspor

Hatayspor - Fethiyespor

Göztepe - Çengelköy

Sarıyer - Ç. Rizespor

Ümraniyespor - Anagold 24Erzincanspor

Antalyaspor - Yomraspor

Bugsaşspor - Trabzonspor

Darıca Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor

Etimesgut Bld. - İstanbulspor

Bursaspor - 1461 Trabzon

BB Erzurumspor - Keçiörengücü

Gençlerbirliği - Diyarbekirspor

Yeni Malatyaspor - Kırklarelispor

F. Karagümrükspor - Afjet Afyonspor

Bodrumspor - Sivasspor

Nazilli Belediyespor - Osmanlıspor

Kahramanmaraşspor - Konyaspor

Bandırmaspor - Van BB

Sivas Belediye Spor - Denizlispor

Ankaragücü - Erbaaspor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kura çekiminden görüntüler

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