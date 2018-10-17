Zonguldak Kömürspor - Tokatspor: 0-0

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, ()
STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Aykut Onar (xx), Abdülhamit Söyler (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)- Şevket (xx), Kemal (xx)(Dk. 79 Burak x), Kamil (xx), Turan (xx), Emre (xx)(Dk. 63 Mustafa xx), Mert (xx), Gencay (xx)(Dk. 61 Hüseyin xx), Okan (xxx), Onur (xx), Okan Eken (xx)
TOKATSPOR: İsmail (xx) - Azad (xx), Gökalp (xx), Berat (xx), Barış (x)(Dk. 75 Bekir x), Erhan (x)(Dk. 64 Emrah x), Enes (xx), Berat (xx), Recep (xx), Ramazan (x), Bilal (xx)(Dk. 48 Muhammed xx)
SARI KARTLAR: Gencay, Şevket, Kamil, Mert (Zonguldak Kömürspor) -Bilal (Tokatspor)
KIRMIZI KART: Dk. 61 Ramazan (Tokatspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Tokatspor ile 0-0 berabere kaldı.
12'nci dakikada orta sahadan atılan topu cezası sahası yan çizgisine kadar taşıyan Burak'ın ortası kalecide kaldı.
16'ncı dakikada defansın uzaklaştıramadığı topla ceza sahasında buluşan Bilal'ın vuruşu auta çıktı.
22'nci dakikada Emre'nin pasında ceza sahası ön çizgisinden Şevket'in vuruşunda top direkten döndü
48'nci dakikada Okan'ın kafa vuruşunda ağlarla buluşan top, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
59'uncu dakikada ceza sahası önünden Onur'un kullandığı serbest vuruşta top, direkten döndü.
73'üncü dakikada konuk ekipten Recep'in ceza sahası sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top, auta çıktı.
Karşılaşma 0-0'lık skorla sona erdi.
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