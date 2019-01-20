Zonguldak Kömürspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-0

Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK ()

STAT: Kemal Köksal

HAKEMLER: Muhammetali Metoğlu (xxx), Armağan Çekinmez (xx), Kerem Yükünç (xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Emre (xx), Cömert (xx), Kamil (xx), Okan (xx), Mert (xx) (Dk. 90 Rıdvan x), Berkan (xx), Hüseyin (xx), İsmail (xx) (Dk. 83 Okan Eken xx), Turan (xx), Kaptan Kaan (x) (Dk. 72 Gencay x)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xx) - Abdurrahman (xxx), Onur (xx), Fatih (x) (Dk. 47 Mustafa (xx) , Erman (xx), Mehmet (xx), Artun (x) (Dk. 83 Alper xx), Erhan (xx), Zafer (xx), Salih (xx), Yaser (x)

SARI KARTLAR: Sinan, Berkan (Zonguldak Kömürspor) - Erman, Mustafa (Manisa Büyükşehir Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor kendi sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

15'inci dakikada Mert'in ceza sahası çizgisinden çektiği şut üst direkten döndü.

24’üncü dakikada Hüseyin Yılmaz'ın ceza sahası üzerinden vurduğu şut üst direkten auta çıktı.

38'inci dakikada Artun'un ceza sahası içinden vuruşunda top kaleci Sinan'da kaldı.

67'nci dakikada Hüseyin Yılmaz'ın sol kanattan gelen ortaya tek vuruşla kaleye gönderdi. Kaleciyi geçen topu çizgiden Abdurrahman çıkardı.

77'nci dakikada Alper’in ceza sahasının sağından vurduğu şutta topu kaleci Sinan çeldi.

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