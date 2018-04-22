Zonguldak Kömürspor - Kahramanmaraşspor: 0-0

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, ()
STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Yavuz Bahadır Ordu (xx), Uğur Önay (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)- Kemal (xx), Okan (x), Şevket (x), Ercan (xx), Mert (xx), Hasan (x)(Dk. 55 Berkan x), Raşit (xx), Cömert (x)(Dk 70 Hüseyin x), Ali Kemal (x)(Dk. 69 Mustafa x), Furkan (x)
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (xx)- İsa (xx), Arif (x), Cemal (xx), Bilal (xx), Evren (x)(Dk 86 Emin x), Hakan (x), Eser (xx), Devrim (x)(Dk 66 Burak x), Mert (x),İbrahim (x)
SARI KART: Kemal, Mert, Ercan (Zonguldak Kömürspor), İbrahim (Kahramanmaraşspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Kahramanmaraşspor ile 0-0 berabere kaldı.
23'üncü dakikada Mert'in sol kanattan ortasında top, defanstan döndü.
35'inci dakikada konuk ekibin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta İbrahim'in kafa vuruşunda top, defansa çarparak kornere çıktı.
38'inci dakikada Raşit'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top, az farkla auta çıktı.
55'inci dakikada Raşit'in sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahasına gönderilen topu, defans uzaklaştırdı.
68'inci dakikada konuk ekipten İbrahim'in kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.
90'ıncı dakikada Hüseyin'in sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği top defanstan döndü.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
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