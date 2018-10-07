Zonguldak Kömürspor - Fatih Karagümrük: 3-1
Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, ()
STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Burak Olcak (xx), Gürcan Dönmez (xx), Güner Mumcu Taştan (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)- Kemal(xx), Şevket (xx), Kamil (xx), Okan (xxx), Gencay (xx)Dk.78 Berkan x), Mert (xx), Emre (xx), Turan (xx)Dk.73 Hüseyin x), Onur (xxx), Okan Eken (xxx)Dk.85 Burak)
FATİH KARAGÜMRÜK: Tarık (xx)- Abdulhamit (xx), Murat Türkan (x), Adil (x), Bilal (x)Dk.46 Youseff xx), Yiğit (xx)Dk.46 Sanharib x), Murat Ceylan (xx)Dk.79 Ramazan x), Turgut (xx), Selçuk (xx), Erkan (xx), Mehmet (x)
GOL: Dk.28 Şevket, Dk.40 Okan, Dk. 45 Onur (Zonguldak Kömürspor), Dk.68 Erkan (Fatih Karagümrük)
SARI KART: Okan, Sinan (Zonguldak Kömürspor) - Erkan, Murat Ceylan, Selçuk, Mehmet, Turgut, Abdülhamit (Fatih Karagümrük)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.
18'inci dakikada ceza sahası içinde Mert'in dürüşürülmesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. Okan'ın vuruşunu kaleci kurtardı.
28'inci dakikada ev sahibi takımdan Şevket, ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu gole çevirdi: 1-0.
40'ıncı dakikada ceza sahası içinde doğan karanbolde Okan Eken topu ağlara gönderdi: 2-0.
45'inci dakikada Onur Eriş'in ceza sahası sol çaprazdan sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.
47'nci dakikada konuk ekipten Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta top, üstten auta çıktı.
68'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Erkan Zengin, topu filelere gönderdi: 3-1.
Karşılaşma Zonguldak Kömürspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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