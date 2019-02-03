Zonguldak Kömürspor - Bandırmaspor: 1-1

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

STAT: Kemal Köksal

HAKEMLER: Davut Dakul Çelik (xx), Uğur Erdoğan (xx), Muhammet Ali Doğan (xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Emre (xx), Cömert (xx), Kamil (x), Okan (xx), Mert (xx), Rıdvan (x)(Dk.46 Gencay x), Hüseyin (xx), Okan Eken (x)(Dk.53 İsmail x), Turan (xx), Mustafa (x)(Dk.67 Doğukan x)

BANDIRMASPOR: Zülküf (xx) - Adem (xx), Samet (xx), Yusuf (x), Timur (x)(Dk.57 Oğulcan x), Üstün (x)(Dk.64 Haluk xx), Mehmet (xx), Mete (xx), Şevket (xx), Taner (xx), Deniz (x)(Dk.75 Cihan x)

GOLLER: Dk.18 Turan (Zonguldak Kömürspor), Dk.84 Haluk (pen)(Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Mert, Rıdvan, Okan Duran (Zonguldak Kömürspor), Yusuf, Oğulcan, Şevket (Bandırmaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, kendi sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

7'nci dakikada ceza sahası içinde oluşan karanbolde Turan'ın sert vuruşu defanstan döndü.

18'inci dakikada kalecinin orta sahaya gönderdiği topu alan Turan, ceza sahası içinde yerden vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-0.

53'üncü dakikada Gencay'ın uzaktan vuruşu auta çıktı.

59'uncu dakikada Mehmet'in paslaşarak kullandığı kornerde Oğulcan'ın pasında Mete'nin vuruşu kalecide kaldı.

84'üncü dakikada konuk ekibin ceza sahası içine gönderdiği topa Okan Duran'ın elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Haluk, kalecinin uzandığı sağ köşeden toğu ağlarla buluşturdu: 1-1.



(FOTOĞRAFLI)