Zlatan Ibrahimovic Futboldan Men Mi Ediliyor?

Futbol dünyasının asi ve sert çocuğu olarak bilinen Zlatan Ibrahimovic'in adı son zamanlarda çok sayıda karıştı. Asi golcü İbrahim kendi ülkesinde bir bahis şirketine ortak olduğu iddiası çok büyük yankı uyandırdı. Şirketin CEO'su ise bu iddiaların doğru olduğunu ifade etti. FIFA kurallarına göre, Ibrahimovic kurmuş olduğu bu ortaklık nedeni ile 3 yıl futboldan men cezası alabilir. 39 yaşındaki golcü futbolcu FIFA'nın kurallarına uymadığı için ceza alırsa en erken 42 yaşında futbola geri dönebiliyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın formasını giyen yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in kendi ülkesinde bulunan bahis şirketine ortak olduğu iddia edildi. olay gündeme bomba gibi düşerken şirketin CEO'su ise bu ortaklığı doğruladı.

İsveç'in ünlü gazetesi Aftonbladet'te çıkan haberde yazılanlara göre; şirket CEO'su Erik Skarp'ın, Ibrahimovic'in şirkette hala hisse sahibi olduğunu doğruladığı belirtilirken, Yaşanan bu gelişmenin ardından Yıldız futbolcunun FIFA ve UEFA tarafından cezalandırılabileceği vurgulandı. İsviçreli futbolcu Zlatan Ibrahimovic FIFA ve UEFA tarafından cezalandırılması durumunda futbolcudan 3 yıl men cezası ile karşılaşabilir.

Kurallara göre futbolcuların bahis oynamasını bu tarz şirketlerde hisse sahibi olmasını etik dışı olması sebebiyle futbolculara yasaklarken, böyle bir durumun ortaya çıkması sonucunda kurallara uymayan futbolcuya 100 bin euro ve 3 yıl futboldan men cezası verdiği haber ayrıntılarında yer verilen diğer bir detay oldu. Ibrahimovic'in hisse sahibi olduğu iddia edilen şirket, 2 yıl önce 2019 yılında yaklaşık 30 milyon euro kar ettiğini duyurmuştu.

iddiaların bulunduğu konu ile ilgili olarak Ibrahimovic tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

39 yaşındaki yıldız futbolcu İbrahimovic, Milan'ın geçtiğimiz hafta Parma yaptığı karşılaşmada hakeme sert itirazlarda bulunmuş ve itirazın gerçekleştirdiği sırada hakaret ettiği gerekçesiyle İtalya Futbol Federasyonu tarafından 1 maç forma giymeme cezasına çarptırılmıştı.

Koronavirüs Tedbirlerini Yok Saydı

Kırmızı kart cezasının ardından bir maç oynamama cezası alanİ sveçli golcünün adı bir skandala daha karışmış, koronavirüs tedbirlerine rağmen arkadaşına ait olan r açtırarak eski takım arkadaşı Abate ile yemek yemişti. Ibrahimoviç'in bu davranışı büyük tepki toplamıştı. Ibrahimovic'in yemekteki fotoğrafları sosyal medyada Yankı uyandırırken, tecrübeli futbolcuya sert eleştiriler gelmişti.