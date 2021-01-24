Zirvedeki Yerini Korumak İsteyen Beşiktaş Yarın İlk Yarıdaki Son Maçına Çıkıyor

Ligin lideri Kara Kartal 21. hafta maçında son 2 haftadır maçlarından galip gelen 11. sıradaki Göztepe’yi evinde ağırlayacak. Siyah beyazlıların İzmir ekibi karşısındaki mutlak hedefi galibiyet. Karşılaşma 24 Ocak saat 19.00 da Vodafone Park stadında oynanacak. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig’in 21.haftasına geldik. Lider konumundaki Beşiktaş ise yarın bu yarının son maçına çıkacak. Lider konumundaki Beşiktaş ise zirvedeki yerini korumak istiyor. Takımın hedefi ise 3 puan almak. Siyah-beyazlılar da yarın Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

En on maçında Fatih Karagümrük deplasmanda 4-1 mağlup etti ve zirvedeki yerini korumayı başardı. Daha sonra da Fenerbahçe- Sivas spor deplasmanında alınan beraberlik ile birlikte puan farkını Beşiktaş 2 puan da arttırdı.

Süper Lig’de ise sezonun yarısı tamamlandı. Sezonun son maçında da siyah- beyazlılar Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Hedefleri ise 3 puan.

Göztepe ise diğer yandan sezon İlhan Palut ile başlamıştı teknik direktör olarak da Ünal Karaman’ı görüyoruz. Teknik adam ise ilk maçta yeni takım ile çıkacak.

Öte yandan Beşiktaş teknik direktörü ise Sergen Yalçın.

Sergen Yalçın’da takımın başında olarak ilk defa bu sezon Göztepe ile karşı karşıya gelece.

Geçen sezon da ise aynı maçta Göztepe’nin evinde iki takım karşı karşıya gelmiş ve Beşiktaş yenilgi ile ayrılmıştı. 2-1 mağlup olan Beşiktaş bu maçta sonra Sergen Yalçın ile imza atmıştı.

Beşiktaş ve Göztepe ise şimdiye kadar 71 kez maça çıktı. Maçlardan 38 tanesi de Beşiktaş tarafından kazanıldı. 12 tanesinde de Göztepe galibiyet elde etti. 21 maç ise beraber kaldı.

Beşiktaş’ın evinde oynanan 36 maçın ise 23 tanesini yine siyah beyazlı takım kazanırken 10 tanesinde üstünlük çıkmadı. Bu maçların yine 3 tanesini de Göztepe kazandı.

Göztepe ise en son 27 Nisan 2020’de deplasmanda üç puan almıştı. Daha sonra ise İstanbul’da karşı karşıya geldiği Beşiktaş’tan dört maçta da puan alamamıştı.

Karşılaşma öncesinde ise Beşiktaş tam takımıyla sahaya çıkacakken Göztepe’de bir sakatlık var. Dzenan Burekovic sakatlığı nedeniyle maçta olmayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Maça dair kadrolar da aşağı yukarı belli olmuş durumda. Olası senaryo ise şu şekilde.;

Beşiktaş’da Ersin, Rosier, Vilda’nın yanı sıra Nsakala, Welinton, Josef, Atiba olması bekleniyor. Yine Mensah, Ghezzali Larin ve Aboubakar da kadroda olması beklenen isimler.

Göztepe içinse muhtemel isimler şu şekilde; Zulj, Tripic, Halil, Ndiaye, Nwobodo, Soner, İrfan, Murat, Mihojevic, Titi, Berkan

Vodafone Park’ta yer alacak maçın hakemi ise Ali Şansalan. Yarın aat 19.00’da iki takım karşı karşıya gelecek.