Galeriler Videolar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
112998
ALTIN
156.655
DOLAR
3.8100
STERLİN
4.9933
EURO
4.4440
Öğretmenin boğazını kesti , elektrikli testere ile intihar etti !
Öğretmenin boğazını kesti , elektrikli...
Hakan Altun'un acı günü !
Hakan Altun'un acı günü !
Gülmeye Hazır Olun!
Gülmeye Hazır Olun!
Fırat Alpdoğan Büyükbay'dan 'Aşk Yolunda Bahaeddin'
Fırat Alpdoğan Büyükbay'dan 'Aşk Yolunda...
Pasaportlar Daha Güvenli Hale Geliyor...
Pasaportlar Daha Güvenli Hale Geliyor...

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu ! İşte eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.5. eleme turu kura çekim töreni gerçekleşti.Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu.İşte o eşleşmeler ..

02 Kasım 2017 Perşembe 15:29
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu ! İşte eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu.Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.5. eleme turu kura çekim töreni gerçekleşti.İşte 3 büyüklerin kuradaki rakipleri ..

TFF Yetkilileri ve kulüp yöneticilerinin katıldığı kura çekimi saat 15.00'te başlayan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

32 takım mücadele edeceği karşılaşmalar çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELER

Kasımpaşa - Boluspor

Adanaspor - Bursaspor

Kardemir Karabükspor - İstanbulspor

Ankara Demirspor - Teleset Mobilya Akhisarspor

Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor

Kayserispor - Eyüpspor

Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor

Kahramanmaraşspor - Medipol Başakşehir

Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor

Batman Petrolspor - Atiker Konyaspor

Demir Grup Sivasspor - Bucaspor

Beşiktaş - Grandmedical Manisaspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Galatasaray - Sivas Belediyespor

Kars 36 Spor - Gençlerbirliği

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'tan 'SAKATLIK' açıklaması !
Beşiktaş'tan 'SAKATLIK' açıklaması !
Cüneyt Çakır Ronaldo'yu da çileden çıkardı !
Cüneyt Çakır Ronaldo'yu da çileden çıkardı !
Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor ! 4 isim sakatlandı
Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor ! 4 isim sakatlandı
Beşiktaş 1-1 Monaco maç özeti Beşiktaş gruptan çıktı mı ?
Beşiktaş 1-1 Monaco maç özeti Beşiktaş gruptan çıktı mı ?
Ali Turan'dan hakkında çıkan 'eşcinsel' haberlerine sert yanıt !
Ali Turan'dan hakkında çıkan 'eşcinsel' haberlerine sert yanıt !
Şampiyonlar Ligi'nde sahne Beşiktaş'ın ! Beşiktaş - Monaco maçı hangi kanalda ?
Şampiyonlar Ligi'nde sahne Beşiktaş'ın ! Beşiktaş - Monaco maçı hangi kanalda ?
Cenk Ergün'den Aykut Kocaman açıklamaları !
Cenk Ergün'den Aykut Kocaman açıklamaları !
Beşiktaş'ya yedek oyuncu krizi ! Oyuna girmek istemediler
Beşiktaş'ya yedek oyuncu krizi ! Oyuna girmek istemediler
Negredo attı , Beşiktaş şaha kalktı ! A.Alanyaspor 1-2 Beşiktaş
Negredo attı , Beşiktaş şaha kalktı ! A.Alanyaspor 1-2 Beşiktaş
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim