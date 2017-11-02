Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu ! İşte eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu.Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.5. eleme turu kura çekim töreni gerçekleşti.İşte 3 büyüklerin kuradaki rakipleri ..
TFF Yetkilileri ve kulüp yöneticilerinin katıldığı kura çekimi saat 15.00'te başlayan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
32 takım mücadele edeceği karşılaşmalar çift maç eleme usulüne göre oynanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELER
Kasımpaşa - Boluspor
Adanaspor - Bursaspor
Kardemir Karabükspor - İstanbulspor
Ankara Demirspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor
Kayserispor - Eyüpspor
Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor
Kahramanmaraşspor - Medipol Başakşehir
Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor
Batman Petrolspor - Atiker Konyaspor
Demir Grup Sivasspor - Bucaspor
Beşiktaş - Grandmedical Manisaspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Galatasaray - Sivas Belediyespor
Kars 36 Spor - Gençlerbirliği
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor