Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Maçları Ne Zaman?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Maçları önümüzdeki hafta oynanacak. Futbolseverler; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Maçları hangi gün ve saatte oynanacağını heyecanla bekliyor. Önümüzdeki hafta 3 gün maçlar oynanacak ve Atv ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. 9,10 ve 11 Şubat günleri yayınlacak olan maç programı ise şu şekildedir;

Çeyrek Final Maç Programları!

9 Şubat 2021 Salı

20:45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir / Ülker Stadyumu

10 Şubat 2021 Çarşamba

20:45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor / Türk Telekom

11 Şubat 2021 Perşembe

17:45

Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor / Yeni 4 Eylül Stadyumu

20:45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş / Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu

Diziseverler ise maç yayınlarından ötürü ATV ekranlarında yayınlanan dizilerin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki bu dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

ATV ekranlarında yayınlanacak maç nedeni ile önümüzdeki hafta 3 dizinin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Salı günü yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar, çarşamba günü yayınlanan Kuruluş Osman ve perşembe günü yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizilerinin yeni bölümleri ekranlara gelmeyecek. Dizilerin yeni bölümleri bir sonraki hafta aynı gün ve saatlerinde yayınlanmaya devam edecek.

9 Şubat Salı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182.bölümü ekranlara gelmeyecek yeni bölüm bir sonraki hafta16 Şubat saat 20:00'de ekranlara gelecek.

10 Şubat Çarşamba Kuruluş Osman 45. bölümü ekranlara gelmeyecek yeni bölüm bir sonraki hafta 17 Şubat saat 20:00'de ekranlara gelecek.

11 Şubat Bir Zamanlar Çukuorva 183.bölümü ekranlara gelmeyecek yeni bölüm bir sonraki hafta 18 Şubat saat 20:00'de ekranlara gelecek.





Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 21:24