Zigana Dağı'nda kayak şampiyonası heyecanı

Sinan UÇAR/TORUL, (Gümüşhane),() - GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan Zigana Dağı'nda, Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan 'Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası' başladı.

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden birisine sahip olan Zigana Dağı, ilk kez Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen ve ülke genelinden 65 sporcunun yer aldığı 'Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası', Gümüşhane’nin Torul ilçesi Zigana Gümüşkayak Yaylakent tesisleri, Muzaffer Demirhan Kayak pistinde başladı. Şampiyonaya, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Torul Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan, Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar ve AFAD İl Müdürü Mesut Bayrak katıldı.

'DESTEK VERDİK'

Yarışmanın startını veren Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Çimen, “Geçen yıl bu yarışmanın burada yapılmasını istemiştik. Sponsor olarak hem Gümüşhane Valiliği, hem de Gümüşhane Belediyesi olarak destek verdik. Bugün Gümüşhane’de güzel bir organizasyon yapılıyor. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür organizasyonları Gümüşhane’de devam ettiririz” dedi.

'HER ZAMAN BURAYA GELİYORUZ'

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar da, Gümüşhane’de düzenledikleri şampiyonaya Türkiye'nin her yerinden kayakçıların katıldığını söyledi. Başar, "Türkiye’nin dört bir yerinden gelen kayakçılarımız var. Türkiye Şampiyonasının ardından burada milli takım seçmeleri de yapılacak. Türkiye şampiyonasının Zigana dağında yapılması hem bu branşın gelişmesi açısından hem de ülkemizdeki dağcılık sporuna katkısından dolayı çok önemli. Bizler Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak eğitimlerimizi de yoğun olarak yapıyoruz, her zaman buraya geliyoruz" diye konuştu.

Başar, 'büyükler', 'gençler' ve 'küçükler' kategorilerinde kadın ve erkek sporcuların yarıştığı müsabakanın yapıldığı Zigana Dağı'nın daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak kapasitede olduğunu da sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından başlayan şampiyonada, sporcular kıyasıya mücadele etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zigana Dağı'dan görüntüler

-Kayak şampiyonası startı

-Konuşmalar

-Kayakçılardan görüntüler

HABER - KAMERA: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE-

(FOTOĞRAFLI)