Zenit - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Mustafa AKIN / Saint Petersburg () - UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Zenit'in konuğu olacak. Yeni Zenit Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını ise Stuart Burt ile Simon Bennett üstlenecek.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle:

ZENİT: Lunev - Smolnikov, Ivanovic, Rakitsky, Anyukov, Barrios, Hernani, Ozdoev, Azmoun, Driussi, Dzyuba

FENERBAHÇE: Harun - Şener, Sadık, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Eljif, Moses, Alper, Ayew