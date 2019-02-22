Zenit-Fenerbahçe maçının dış basın yansımaları

Mustafa AKIN / St. Petersburg,() -

UEFA Avrupa Ligi son 32 tutu rövanş maçında Rusya ekibi Zenit, Fenerbahçe’yi 3-1’lik skorla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Turun ilk maçında İstanbul’da 1-0 yenilen Zenit, Ülker Stadyumu’ndaki maçın aksine evinde baskılı bir oyun sergileyerek 3 gol kaydetti. Fenerbahçe’yi turun dışına iten Rus temsilcisi karşılaşmanın oynanacağı Gazprom Arena’ya müthiş bir şekilde giriş yaptı. Stada yakın yolda taraftarların yaktığı yüzlerce meşale eşliğinde gelen Zenit, taraftar desteğini maç boyunca da yanında hissetti.

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalan Zenit’in bu başarısı Rus gazetelerinde de geniş yer buldu.

Спорт уик-энд (Sport Wekend) gazetesi manşetten okuyucuları ile paylaştığı haberinde Zenit’in İstanbul’daki maçtan sonra evinde kazanabileceğinin kuşku uyandırdığını ancak Rus ekibinin 3 golle bir üst tura çıktığını ifade etti. Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak’ın takımı kısa sürede güçlendirdiğinin belirtildiği haberde takıma yeni dahil olan oyuncuların uyumlarının olumlu yönde olduğu ve yükselen bir grafik çizdikleri kaydedildi. Gazete ayrıca Zenit’in durumunun sadece Fenerbahçe’yi turda geçmek için yeterli olduğunu yazdı.

‘’Советский спорт’’ (Sovetskiy Sport) gazetesi haberinde Zenit’in stada gelirken taraftarlar tarafından meşaleler ile karşılanmasının fotoğrafını kullandı. 50 binin üzerinde seyirci desteği aldığının vurgulandığı haberde Rus temsilcisinin bu sayede 3 gol atarak tur atladığı ifade edildi. Zenitli oyuncu Azmoun’un attığı gollerle bir üst tura çıkıldığının bahsedildiği haberde ilk maçın aksine evlerinde Fenerbahçe’yi yenmek için futbolcuların birbirlerine söz verdiğini ve iyi oynayıp galibiyetin geldiği ifade edildi.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС (Sport-Ekspress) gazetesi ile mücadelede 2 gol kaydeden Azmoun’un gol sevinç fotoğrafını kullanarak Fenerbaçe’yi 3-1’lik skorla yendiklerini ve yeni rakiplerinin çekilecek kura ile belli olacağını ifade etti. Sergey Semak’ın takımının hücumda daha bütüncül olduğunun vurgulandığı haberde İstanbul’daki hayal kırıklığı yaşandığı belirtildi. Zenit’in İstanbul’daki maçta etkisiz oyun sergilemesine karşın aradan geçen zamanda teoride yapılan yenilikler ile mükemmel bir oyun çıkarıldığı kaydedildi. Zenit’in hak ederek bir galibiyet aldığının ifade edildiği haberde Fenerbahçe’nin ikinci yarı biraz daha sert oyun sergilediği ancak Zenit’in sarı-lacivertli takımdan daha iyi olduğu ve bu sayede tur atladıkları belirtildi.

(FOTOĞRAFLI)