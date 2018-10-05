Zehiroğlu: "Okan Buruk ile temiz bir sayfa açtık"

Aytekin KALENDER/RİZE, () -

Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Zehiroğlu, Fenerbahçe gibi büyük bir takım karşısında elde ettikleri galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Yeni teknik direktörümüz Okan Buruk ile birlikte temiz bir sayfa açtık. İnşallah bundan sonra daha iyi günler gelecek" dedi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Fenerbahçe'yi kendi evinde 3-0 yenerek sezonun ilk lig galibiyetini alan Çaykur Rizespor'da 3 puanın coşkusu yaşanıyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan sabah antremanın ardından bir açıklama yapan Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Zehiroğlu, Fenerbahçe galibiyetini ve Kayserispor maçını değerlendirdi.

ZEHİROĞLU: "TEMİZ BİR SAYFA AÇTIK"

Okan Buruk'un teknik direktörlük görevine gelmesiyle birlikte takımda temiz bir sayfanın açıldığını söyleyen Zehiroğlu, "İnşallah bundan sonra daha iyi günler gelecek. Fenerbahçe gibi büyük bir takım karşısında iyi bir galibiyet elde ettik. Böyle büyük bir takımı 3-0 gibi net bir skorla yenmek bizleri keyiflendirdi. Bu galibiyet pazar günü bizi destekleyen taraftarlarımıza armağan olsun" diye konuştu.

Zehiroğlu, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Kayserispor maçı hakkında ise, "Okan hocamız ve ekibi harıl harıl çalışıyor. Kayserispor karşısında da en iyisini yaparak puan veya puanlarla döneceğimize inanıyoruz" değerlendirmelerinde bulundu.

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