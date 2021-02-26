Yusuf Yazıcı UEFA'da tarih yazdı!

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de gösterdiği üstün performansla Türkiye'yi gururlandıran Yusuf Yazıcı, ayı zamanda Avrupalı dev kulüplerin radarına da girdi. Lille formasıyla çıktığı 22 lig maçında 7 gol ve 1 asistle oynayan Yusuf, UEFA Avrupa Ligi'nde de çıktığı 8 maçta 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ile birlikte takımın vazgeçilmezleri arasına giren Yusuf Yazıcı, Lille taraftarları tarafından da benimsendi. Takımın oyununa yaptığı pozitif katkı, attığı goller ve gol sonrasında yaptığı sevinçle taraftarın gönlünde taht kuran Yusuf'un sezon sonunda büyük bir vrupa kulübüne gidebileceği iddia ediliyor.

Yusuf'un gol sayısı Avrupa'da 7, toplamda 14 oldu!

Yusuf Yazıcı'nın top koşturduğu Lille, dün gece UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax karşısına çıktı. Ajax deplasmanına çıkan Lille, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı ve Avrupa'dan havlu attı. İlk maçta da 2-1 yenilen Lille'de gecenin tek golü 78'inci dakikada penaltı atışını gole çeviren Yusuf Yazıcı'dan geldi. Ajax, 15'te Klaassen ve 88'de David Neres'in golleriyle kazandı ve adını son 16 takım arasında yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 7'ye çıkartan Yusuf Yazıcı, Benficalı Pizzi ile birlikte bu sezonun UEFA Avrupa Ligi'nin en skorer ismi oldu.

Yusuf'un büyük yükselişi

Bu sezon Avrupa'da 7 gole ulaşan Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan Türk futbolcu oldu. Milan ve Sparta Prag maçlarında hat-trick yapan Yusuf, taraftarın gözdesi oldu. Milan maçında Zlatan'ı üzen Yusuf Yazıcı'nın gol sevinçleri de gündeme oturdu. 2019 yılında Trabzonspor'dan 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle alınan Yusuf Yazıcı, aynı yılın son aylarında geçirdiği büyük sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Sakatlık dönemini iyi şekilde atlatan Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ile birlikte takımının vazgeçilmez ismi oldu.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 11:19